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【石油股】全球原油供需格局緊張 光大持續看好油氣板塊

股樓投資 14:21 2022/02/25

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市場預計俄烏之間的衝突將影響全球能源供應，導致油價大幅上漲，布倫特原油期貨價格突破每桶100美元，為2014年9月以來首次破百。由基本面看，光大證券認為全球原油供需格局持續緊張，有利油氣板塊的景氣度一直高漲。IEA發布2月報顯示，上調2022年原油需求預測每日320萬桶，達到每日1.006億桶。隨着新冠疫苗接種率的提升原油需求將維持復甦態勢。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

供應方面，1 月OPEC僅增產每日6.4萬桶，距目標25萬桶有較大差距，OPEC 有效剩餘產能的下降，以及全球油氣資本開支的不足仍限制著短期原油供給的修復。因此，今年原油供需格局有望仍會偏緊，近期俄烏衝突後續發展態勢對短期油價走勢影響較大。另一方面，後疫情時代，受股東回報要求和「碳中和」影響，全球石油巨頭的資本開支增長規劃較為謹慎，或將長期保持較低水平；「碳中和」背景下海外巨頭加速新能源轉型，投資側重綠色能源項目，傳統油氣投資不再受青睞。上述因素持續導致該原油供給緊張格局。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

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光大證券指出，今年初以來油價持續上漲，持續看好油氣板塊景氣度。上游、油服、煤化工等板塊有望充分受益於油價持續上漲，建議關注上游板塊的中石油（00857）、中石化（00386）、中海油（00883）等。此外，低估值的龍頭白馬和民營大煉化板塊仍將受益於石化行業高景氣度，建議關注三大化工白馬股，包括A股上市的萬華化學（滬：600309）、華魯恒升（滬：600426）和揚農化工（滬：600486）。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

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記者：林衛

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石油石化股 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 股票 揚農化工（滬：600486） 華魯恒升（滬：600426） 板塊 萬華化學（滬：600309）

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