【石油股】全球原油供需格局緊張 光大持續看好油氣板塊

市場預計俄烏之間的衝突將影響全球能源供應，導致油價大幅上漲，布倫特原油期貨價格突破每桶100美元，為2014年9月以來首次破百。由基本面看，光大證券認為全球原油供需格局持續緊張，有利油氣板塊的景氣度一直高漲。IEA發布2月報顯示，上調2022年原油需求預測每日320萬桶，達到每日1.006億桶。隨着新冠疫苗接種率的提升原油需求將維持復甦態勢。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

供應方面，1 月OPEC僅增產每日6.4萬桶，距目標25萬桶有較大差距，OPEC 有效剩餘產能的下降，以及全球油氣資本開支的不足仍限制著短期原油供給的修復。因此，今年原油供需格局有望仍會偏緊，近期俄烏衝突後續發展態勢對短期油價走勢影響較大。另一方面，後疫情時代，受股東回報要求和「碳中和」影響，全球石油巨頭的資本開支增長規劃較為謹慎，或將長期保持較低水平；「碳中和」背景下海外巨頭加速新能源轉型，投資側重綠色能源項目，傳統油氣投資不再受青睞。上述因素持續導致該原油供給緊張格局。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

光大證券指出，今年初以來油價持續上漲，持續看好油氣板塊景氣度。上游、油服、煤化工等板塊有望充分受益於油價持續上漲，建議關注上游板塊的中石油（00857）、中石化（00386）、中海油（00883）等。此外，低估值的龍頭白馬和民營大煉化板塊仍將受益於石化行業高景氣度，建議關注三大化工白馬股，包括A股上市的萬華化學（滬：600309）、華魯恒升（滬：600426）和揚農化工（滬：600486）。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛