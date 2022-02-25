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【穩增長】學者稱釋放地方投融資活動 以國債置換地方債

股樓投資 14:02 2022/02/25

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在北京大學光華管理學院與北京大學經濟政策研究所聯合舉辦的「2022年兩會前經濟形勢和政策展望分析會」上，北京大學光華管理學院教授、院長劉俏談及中國的經濟發展形勢時表示，短期有些悲觀，但對於中國2035、2050年長遠的經濟發展形勢，非常樂觀，非常有信心。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

劉俏指出，由於很多不利因素疊加在一起，導致今年的經濟增長壓力確實很大。愈是在這個時候，愈需要把本質問題找出來，應把宏觀政策發力點所錨定的變量，從短期的簡單增長目標轉換成中長期國家經濟核心增長力領域。對於政策措施，他建議可以採用更為積極的財政政策和貨幣政策，可以考慮以國債置換地方政府債務，釋放地方政府投融資活力。同時規範投資，強化市場化資源配置，新增資金投入關鍵領域和節點行業。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

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劉俏同時指出，中國宏觀政策目標體系不應局限於當期的GDP或是當前GDP增速，而應該轉向幾個「有利於」，包括有利於新動能的出現；有利於生態文明建設和「碳中和」目標的實現；有利於經濟保持一定的增速；有利於1.5億個大中小微和個體工商戶保持活力；長遠來講，有利於國家整體價值的提升；有利於形成強大的國家核心競爭力。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

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記者：林衛

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