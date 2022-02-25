【網易9999】網易堅定開拓海外遊戲市場 兩方向布局元宇宙

網易日前公布最新業績，去年第四季度淨收入為244億元（人民幣，下同），按年增加23.3%，歸屬公司股東淨利潤為57億元，同比增近484%。期內，在綫遊戲服務收入為173.98億元，來自於手游的營收占在線游戲服務營收的68.3%。在綫遊戲服務毛利潤均錄得按年及按季增長，主要因新推出的游戲，如《永劫無間》和《哈利波特：魔法覺醒》所推動。

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在電話會議中，網易高管回應了外界關注的「元宇宙」話題，公司表示，元宇宙代表虛擬網絡和現實世界愈來愈緊密的結合。公司一直來以經營MMORPG為基礎，本身具備元宇宙經濟模型，未來將從兩個方向繼續開拓元宇宙的機會。第一是在游戲中加入綫下結合，第二是考慮在現有游戲技術下，繼續開發大型元宇宙世界。

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網易高管又談到了游戲市場面臨的版號難題，海外市場開拓是公司堅定的戰略方針，希望兩三年後能在海外市場開拓上取得巨大成功。 網易行政總裁丁磊又表示，希望與全球富有創意的制作人深度合作、高效共享，加速開拓市場。網易很早就開始布局海外市場，在日本等國投資、建立工作室，吸引頂級游戲制作人加入，希望兩三年後，不管是網易自己創作的游戲，還是與海外工作室一同創造的游戲，都能取得理想成績，未來將重點發展海外游戲市場。

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記者：林衛