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【新股IPO】金融壹賬通積極籌劃回歸港股　在美上市兩年股價累挫逾八成

股市 13:24 2022/02/25

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【新股IPO】金融壹賬通積極籌劃回歸港股　在美上市兩年股價累挫逾八成

陸續有在美上市的中資股回歸港股市場，平保 （02318） 旗下在美上市的金融壹賬通（美：OCFT）有意回歸港股市場，但未有說明詳情。金融壹賬通董事長葉望春在昨日的電話業績會上透露，目前金融壹賬通也在積極籌劃回歸香港市場。

據公司網站簡介，金融壹賬通是一間面向金融機構的商業科技雲服務提供商，運用人工智能、大數據分析、區塊鏈技術等科技，為銀行、保險、投資等行業的金融機構提供「技術+業務」的解決方案，助力數字化轉型。公司2019年底在美上市，股價表現強差人意，至今累計已大跌84.5%。

另外，公司計劃在本年2月24日至9月30日期間，利用現有資金完成本次回購計劃，回購股份不超過總股本的2%，將用於員工股權激勵。回購消息公佈後，金融壹賬通昨在美股價單日勁升18.3%，收報1.55美元。

公司去年全年實現營業收入41.3億元人民幣，按年增長25%，毛利潤14.4億元人民幣，按年增長16%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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