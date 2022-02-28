【新股IPO】金融壹賬通以介紹上市形式回歸港股、不額外集資　在美上市兩年股價累挫逾八成

▲ 金融壹賬通以介紹上市形式回歸港股、不額外集資

陸續有在美上市的中資股回歸港股市場，平保 （02318） 旗下在美上市的金融壹賬通（美：OCFT）在港遞交上市申請，公司將以介紹上市形式回歸港股，是次上市不涉及任何新股份的發售，亦不涉及任何其他證券的公開發售，換言之不會籌集新款項。

金融壹賬通表示，認為公司在香港及紐交所擁有雙重第一上市地位屬合宜且有利，令本公司能夠把握機會同時在兩個不同的股票市場集資，相信於香港上市，可配合公司在中國的業務重心，對未來增長及長期策略發展至為重要。

客戶群已覆蓋中國所有大型及股份制銀行 去年首三季收入逾28.5億人民幣

金融壹賬通是一間面向金融機構的商業科技雲服務提供商，運用人工智能、大數據分析、區塊鏈技術等科技，為金融機構提供「技術+業務」的解決方案。截至去年9月底，公司的客戶群包括中國100%的大型及股份制銀行、98%的城市商業銀行、63%的財產險公司及47%的人身險公司。

公司去年首三季度合共錄得收入28.52億元人民幣，按年增長27.5%，期內虧損達9.67億元人民幣，按年收窄5.8%。

美股上市至今累跌逾八成 計劃本年啟動回購計劃

公司2019年底在美上市，以每股10美元上市，但股價現時的表現強差人意，至今累計已大跌逾八成。

另外，公司計劃在本年2月24日至9月30日期間，利用現有資金完成本次回購計劃，回購股份不超過總股本的2%，將用於員工股權激勵。回購消息公佈後，金融壹賬通昨在美股價單日勁升18.3%，收報1.55美元。

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