  • 19°C
香港時間 : 2022225日 (五) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏衝突】歐盟制裁俄羅斯　瞄準7成俄銀行市場、禁煉油原料出口等

股市 13:21 2022/02/25

分享：

歐盟制裁俄羅斯　瞄準7成俄方銀行市場、禁煉油原料出口等

俄羅斯攻打烏克蘭後，多國陸續宣布制裁俄羅斯。歐盟周四召開緊急峰會，並原則上同意對俄羅斯採取「大規模且針對性」的制裁措施。歐盟執委會主席馮德萊恩 （Ursula von der Leyen） 表示，制裁包括金融制裁，涉及70%俄羅斯銀行市場及主要國營企業、凍結俄羅斯在歐盟資產、限制其進入歐洲金融市場，並出台飛機、半導體等關鍵技術以及煉油原料出口禁令。

馮德萊恩指，歐盟制裁還將針對俄羅斯煉油原料出口，使俄羅斯無法升級煉油廠，打擊俄羅斯的石油行業、同時，歐盟將剝奪俄羅斯獲得半導體和先進軟體等關鍵技術的權利、禁止向俄羅斯出口所有飛機零部件，以及停止向外交與商務人士發放簽證。

馮德萊恩又指，如果俄羅斯決定完全停止供氣，歐洲也將有足夠的天然氣度過這個冬天，歐洲必須盡一切努力減少對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴。

歐盟最快在周五為相關制裁立法，俄羅斯外交部預告，會就歐盟制裁作出「嚴厲」回應。、

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇

相關文章：【俄烏衝突】俄羅斯入侵烏克蘭一文看券商評俄烏危機　施羅德：油價120美元可能是新的情景（不斷更新）

【俄烏衝突】英國首相約翰遜宣布　新一輪對俄羅斯制裁10項措施

經濟 俄羅斯 馮德萊恩 制裁 歐洲 烏克蘭 歐盟

上一篇文章

【新股IPO】金融壹賬通積極籌劃回歸港股　在美上市兩年股價累挫逾八成

下一篇文章

俄烏局勢金價長升長有？ 山東黃金（01787）短綫捕捉咩位買入？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈2%　上季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩
【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈2%　上季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩
【恒指ADR+夜期】美團ADR高港3%　夜期跌135點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美團ADR高港3%　夜期跌135點（不斷更新）
【檢測試劑】實惠3月起推Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元
【檢測試劑】實惠3月起推Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元
【美股期貨】俄羅斯進逼基輔　道指期貨跌168點　納指期貨回吐0.8%（不斷更新）
【美股期貨】俄羅斯進逼基輔　道指期貨跌168點　納指期貨回吐0.8%（不斷更新）
【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款