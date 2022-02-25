【俄烏衝突】歐盟制裁俄羅斯　瞄準7成俄銀行市場、禁煉油原料出口等

▲ 歐盟制裁俄羅斯 瞄準7成俄方銀行市場、禁煉油原料出口等

俄羅斯攻打烏克蘭後，多國陸續宣布制裁俄羅斯。歐盟周四召開緊急峰會，並原則上同意對俄羅斯採取「大規模且針對性」的制裁措施。歐盟執委會主席馮德萊恩 （Ursula von der Leyen） 表示，制裁包括金融制裁，涉及70%俄羅斯銀行市場及主要國營企業、凍結俄羅斯在歐盟資產、限制其進入歐洲金融市場，並出台飛機、半導體等關鍵技術以及煉油原料出口禁令。

馮德萊恩指，歐盟制裁還將針對俄羅斯煉油原料出口，使俄羅斯無法升級煉油廠，打擊俄羅斯的石油行業、同時，歐盟將剝奪俄羅斯獲得半導體和先進軟體等關鍵技術的權利、禁止向俄羅斯出口所有飛機零部件，以及停止向外交與商務人士發放簽證。

馮德萊恩又指，如果俄羅斯決定完全停止供氣，歐洲也將有足夠的天然氣度過這個冬天，歐洲必須盡一切努力減少對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴。

歐盟最快在周五為相關制裁立法，俄羅斯外交部預告，會就歐盟制裁作出「嚴厲」回應。、

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