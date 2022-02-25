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【金融監管】中證協加強管理內地券商首席經濟學家　矛頭直指恒大前首席經濟學家任澤平

Hot Talk 12:55 2022/02/25

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內媒引述消息指，中證協近日加強對內地券商首席經濟學家的管理，要求首席經濟學家應當為公司正式員工，對外發佈的研究觀點、言論，須符合《發佈證券研究報告執業規範》的規定。要將假冒、仿冒公司首席經濟學家觀點、言論的情形，納入公司聲譽風險管理，及時澄清事實。 

中證協此舉被認為是針對恒大 （03333） 前首席經濟學家任澤平。任澤平是內地網紅級經濟學家，言論備受注視。他早於去年恒大陷入債務危機前已辭職，更傳出離職是由於其1500萬元人民幣年薪僅第一年入職後獲足額發放。任澤平離職後以「特邀首席經濟學家」身份加入內地的東吳證券，但有東吳證券員工指任澤平屬公司編制外的人員。

任澤平上月在個人微博發文稱，內地應盡快建立鼓勵生育基金，人行要多印2萬億，用10年社會多生5000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，不增加老百姓、企業和地方負擔。並強調「現在只有這個辦法最務實有效可行」。任澤平的言論惹來極大迴響，其微博帳戶其後因違反相關法律法規，處於禁言狀態。

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇

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