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【網絡安全】不法份子冒名電郵行騙　亞馬遜佔最大比重

科技 13:41 2022/02/25

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(法新社圖片)

電郵仍是黑客最常用的攻擊手段，注意網絡安全可減低網絡犯罪分子竊取個人資訊或入侵系統。據安全解決方案供應商Hornetsecurity《2011／2022年網絡威脅報告》顯示，亞馬遜（Amazon）是2021年全球電郵網絡釣魚攻擊中被冒充次數最多的品牌。

【機迷熱話】Pokémon Presents周末揭幕　料發布《阿爾宙斯》更新內容？​​​​​​

據網站《Techradar》報道，以全球計算，2021年冒充Amazon發出網絡釣魚電郵佔17.7%，第二位是物流公司DHL（16.5%），第三位為電子簽名軟件公司DocuSign（12.7%），第四位是支付網絡平台PayPal佔（5.7%），社交網路服務平台Linkedln則佔（3.5%），微軟佔（3%），Facebook佔（2.2%）及匯豐銀行佔（1.8%）。

【App消費】App Store訂閱用戶消費金額　較Google Play多2.8倍

據悉，網絡犯罪分子會利用與這些官方電郵相似的地址，發出網絡釣魚郵件，試圖欺騙用戶再作不同入侵，例如會誘導打開另一個惡意的網站連結，以惡意軟件讓電腦設備中毒或竊取數據。

責任編輯：向頌勤

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