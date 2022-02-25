【入境措施】頒布入境珠海最新要求 必須出示粵港兩地互認的香港核酸檢測機構 亦須由檢測機構工作人員採樣

香港疫情嚴峻，確診數字出現幾何級上升，昨日（24日）新增8,798宗確診個案。因應本港疫情狀況，內地頒布香港入境珠海的最新要求，經香港入境人士必須出示由粵港兩地互認的香港核酸檢測機構，並且必須由檢測機構的工作人員採樣、 送檢檢測後出具的24小時內核酸檢測陰性報告。

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港珠澳大橋穿梭巴士的公告指出，根據珠海市新冠肺炎防控指揮部疫情防控組最新要求，經香港入境人士在登乘港珠澳大橋穿梭巴士前，必須出示由粵港兩地互認的香港核酸檢測機構，並且須由檢測機構的工作人員採樣、 送檢檢測後出具的24小時內核酸檢測陰性報告。入境人士不得自行採樣送檢。若使用自行採樣送檢後出具的核酸陰性報告、入境時篩查出陽性的人員，將按內地法律依法懲處。

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責任編輯：羅浩濂