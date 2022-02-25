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【烏克蘭戰爭】嘆孤軍作戰 澤連斯基強調將留守

環球社會熱點 12:58 2022/02/25

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俄羅斯周四（24日）宣布對烏克蘭採取軍事行動， 攻勢已至烏克蘭首都基輔。烏克蘭總統澤連斯基批評盟友未有並肩作戰，烏克蘭需獨自抵抗俄羅斯入侵。澤連斯基表示，自己已成俄羅斯軍隊首要目標，但會和家人都留守烏克蘭首都基輔。

烏軍稱擊落俄軍機 基輔傳遭導彈轟炸 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五（25日）發布影片表示，過去24小時中已有137名士兵及平民喪生，逾300人受傷，茲梅伊內島（Zmiinyi）邊境防衛隊成員全數陣亡。澤連斯基同時在影片中表示，烏克蘭在與俄羅斯作戰時被孤立（left alone），指未有看到任何盟友並肩作戰。

澤連斯基在影片中表示，俄軍已將其列作頭號目標，自己家人則是第二目標，俄羅斯希望透過殺死國家元首，在政治上摧毀烏克蘭。惟澤連斯基強調，自己和家人將繼續留守首都基輔。

歐盟澳洲祭新制裁 馮德萊恩：普京必失敗 【下一頁】

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）被傳媒問及是否憂慮澤連斯基安全時回應，美國相信澤連斯基仍在烏克蘭任職，美國當然憂慮烏克蘭政府及其他人的安全。

澤連斯基早前簽署法令全面動員軍隊，禁止18至60歲烏克蘭男性國民離國，周五指法令將維持90日。

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責任編輯：李俊儀

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