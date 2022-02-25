【的士保險】泰加未能為4月到期的士保險續保　保監局將助受影響車主轉移至其他保險公司

德勤指泰加保險 （06161） 未能為今年4月到期的的士保險安排續保，泰加早前已宣布未能為於 2022 年 2 月及 3 月到期的的士保險安排續保，而泰加將適時公布有關於今年5月或以後到期的的士保險續保安排。

保監局已於今年1月7日根據《保險業條例》賦予的權力，委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒全面接管泰加的所有事務及資產。德勤指目前經理仍在了解泰加的經營及財務狀況，為保障客戶利益，泰加未能為今年4月到期的的士保險安排續保。泰加將陸續就受影響的保單向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。

保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保單持有人可親自或透過保險代理提交《2022年泰加保險的士保險到期保單資料收集表》到保監局（郵箱:general@ia.org.hk）。 保監局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果。相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單 有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。

如對轉保事項有任何疑問，可於辦公時間星期一至星期五(公眾假期除外)上午8時45分至下午12時45分及下午1 時45分至下午6時致電保監局專線（3899 9846）查詢。

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