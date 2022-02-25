【烏克蘭戰爭】基輔傳遭導彈轟炸 烏軍稱擊落俄軍機

俄羅斯對烏克蘭的攻勢持續，據悉已開始進攻首都基輔。外媒多方消息指出，基輔凌晨起傳出多次爆炸聲，政府官員指可能是遭到導彈轟炸。同時，烏克蘭內政部指軍隊成功擊落一架俄羅斯軍機。

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多個外國傳媒一同報稱，烏克蘭首都基輔周五（25日）凌晨時間傳出多次爆炸聲。美國有線新聞網絡（CNN）指兩次爆炸在市中心，另一次在較遠區域。英國《衛報》則報稱，其中一次爆炸發生在兩個地鐵站之間。

烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko透露，基輔周五清晨起遭受襲擊，估計是巡航或彈道導彈轟炸，聽到兩次爆炸聲。Gerashchenko更表示，一架俄羅斯軍機被擊落，另外見到一幢9層高住宅大樓起火。烏克蘭軍方上傳片段，可見凌晨時分在基輔上空發生爆炸。

疑似俄國軍機爆炸片段

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當地傳媒報道，基輔西南部兩幢多層住宅大樓被墜落的俄國軍機擊而起火。緊急救援到場檢測後，認為有倒塌危機。

CNN引述消息人士，指俄羅斯武裝部隊經白俄羅斯進入烏克蘭，已抵達離基輔約32公里範圍。消息人士更稱，另有一支俄軍從其他地區進入烏克蘭，同樣劍指基輔，意圖包圍基輔，並嘗試推翻澤連斯基政府（Volodymyr Zelenskiy）。

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責任編輯：吳漢培