  • 17°C
香港時間 : 2022225日 (五) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Clubhouse】實時語音聊天市場競爭大？　Clubhouse新增文字聊天功能

科技 12:31 2022/02/25

分享：

Clubhouse會加入文字聊天功能，目的是方便一些不想說話的用戶，可以在房間的聊天頻道中寫出他們的意見。（Clubhouse官網截圖）

實時語音聊天應用程式（App）Clubhouse去年初掀起熱潮，吸引社會各界名人爭相「開房間」與大眾聊天。但熱潮來得快亦去得快，截至去年12月，Clubhouse在應用程式分析公司Sensor Tower的免費App排名已跌至第25位。為吸引用戶回流，Clubhouse宣布新增文字聊天（Text Chat）功能。

【LinkedIn】打造成職場版Clubhouse　LinkedIn增直播平台

據外媒《Engadget》了解，Clubhouse會加入文字聊天功能，目的是方便一些不想說話的用戶，可以在房間的聊天頻道中寫出他們的意見，尤其是在一些參與者眾多、或由幾個名人演講者主導的房間中，文字聊天可能是鼓勵這些用戶加入討論的唯一途徑。

管理員可刪除文字聊天訊息

另一方面，為防止出房間失控的情況，Clubhouse容許主播指定管理員刪除文字聊天訊息，並將搗亂的用戶趕出房間。

【Reddit】實時語音平台Reddit Talk　擴展至電腦網絡運行

文字聊天也是一個可選功能，主播可以在創建房間時選擇不使用房間內文字聊天。另外，如果選擇錄制房間的語音記錄時，文字聊天的記錄也會被保存。

隨著Facebook、Twitter、LinkedIn和Reddit等社交平台增加類似Clubhouse的實時語音聊天功能，Clubhouse亦不得不進行創新，以跟上競爭對手的步伐。例如Clubhouse早前也開放Backchannel功能，讓用戶直接發送訊息給其他人。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Clubhouse】Clubhouse推新功能　用家可置頂連結
2021/10/25
【Clubhouse】Clubhouse推新功能　用家可置頂連結
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
2021/11/04
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
【Clubhouse】Clubhouse正式推重播服務　供用戶事後回放及分享（多圖）
2021/11/10
【Clubhouse】Clubhouse正式推重播服務　供用戶事後回放及分享（多圖）
【Clubhouse新功能】iOS版Clubhouse擬推「隱藏式字幕」功能　支援12種語言
2021/11/20
【Clubhouse新功能】iOS版Clubhouse擬推「隱藏式字幕」功能　支援12種語言

你可能感興趣

【Clubhouse】Clubhouse推新功能　用家可置頂連結
13:20 2021/10/25
【Clubhouse】Clubhouse推新功能　用家可置頂連結
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
19:30 2021/11/04
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
【Clubhouse】Clubhouse正式推重播服務　供用戶事後回放及分享（多圖）
14:16 2021/11/10
【Clubhouse】Clubhouse正式推重播服務　供用戶事後回放及分享（多圖）
Clubhouse Linkedin 主播 Twitter Facebook 社交平台

下一篇文章

【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器　全球語言通用
【元宇宙】Meta擬建立AI語音翻譯器　全球語言通用
【烏克蘭】線上同步開戰　烏克蘭政府網站、銀行遭DDoS攻擊　
【烏克蘭】線上同步開戰　烏克蘭政府網站、銀行遭DDoS攻擊　
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【Google】Chrome密碼管理員　增添筆記備註功能
【Google】Chrome密碼管理員　增添筆記備註功能
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款