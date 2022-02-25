【Clubhouse】實時語音聊天市場競爭大？　Clubhouse新增文字聊天功能

▲ Clubhouse會加入文字聊天功能，目的是方便一些不想說話的用戶，可以在房間的聊天頻道中寫出他們的意見。（Clubhouse官網截圖）

實時語音聊天應用程式（App）Clubhouse去年初掀起熱潮，吸引社會各界名人爭相「開房間」與大眾聊天。但熱潮來得快亦去得快，截至去年12月，Clubhouse在應用程式分析公司Sensor Tower的免費App排名已跌至第25位。為吸引用戶回流，Clubhouse宣布新增文字聊天（Text Chat）功能。

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據外媒《Engadget》了解，Clubhouse會加入文字聊天功能，目的是方便一些不想說話的用戶，可以在房間的聊天頻道中寫出他們的意見，尤其是在一些參與者眾多、或由幾個名人演講者主導的房間中，文字聊天可能是鼓勵這些用戶加入討論的唯一途徑。

管理員可刪除文字聊天訊息

另一方面，為防止出房間失控的情況，Clubhouse容許主播指定管理員刪除文字聊天訊息，並將搗亂的用戶趕出房間。

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文字聊天也是一個可選功能，主播可以在創建房間時選擇不使用房間內文字聊天。另外，如果選擇錄制房間的語音記錄時，文字聊天的記錄也會被保存。

隨著Facebook、Twitter、LinkedIn和Reddit等社交平台增加類似Clubhouse的實時語音聊天功能，Clubhouse亦不得不進行創新，以跟上競爭對手的步伐。例如Clubhouse早前也開放Backchannel功能，讓用戶直接發送訊息給其他人。

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責任編輯：陳卓賢