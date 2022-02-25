Mirror帶動公司業績 香港電訊（06823）電盈（00008）揀邊隻？

香港電訊 （06823） 及電訊盈科 （00008） 公布去年全年業績，電訊盈科 （00008） 績後股價造好，半日逆市上升近6%，破頂高見4.36元，兼以高位收市。香港電訊 （06823） 收入上升但純利下跌，而電訊盈科成功扭虧轉盈，旗下ViuTV免費電視業務明顯提升，收入增1.5倍；香港電訊的5G計劃亦因Mirror帶動而大幅上升。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為兩者業務都受Mirror效應帶動，但從公司基本業務面而言。香港電訊向電訊盈科收購Now TV收費電視業務，會對公司盈利較為波動，相反電訊盈科的業務較為紮實。另外，電訊盈科直接擁有Viu TV及Mirror等藝人管理業務，Mirror效應可更直接地惠及公司業績。 【精華速睇】



足本分析重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪為你評市論股

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