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【實習計劃】生命科學成熱潮？ 生命科學夏季實習計劃2022現接受申請 首輪截止日期為3月14日

理財智慧 12:01 2022/02/25

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周三（23日）公布財政預算案向生命健康科學預留100億元，為本港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用等各方面。香港生命科技青年會（Hong Kong Life Sciences Society）將於2022 年 7 月舉行第四屆夏季實習計劃，實習地點為香港或上海。第四屆夏季實習計劃現已接受網上申請。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

為期6星期的實習計劃繼續為大學生提供尖端研究、科技和生命科學的實習機會。參與學生將被分配到香港及上海不同的生物科技機構，包括初創企業、風險投資公司、非政府組織、醫療及製藥公司。 

透過實習計劃，學生能與行內資深研究人員及從業者接觸相處，並於研發、業務拓展、投資、政策研究、檢測及營銷等其中一個範疇工作，更有機會參加週末活動，並與高管交流，從中獲得實用知識、軟技能及行業最新趨勢。 

生命科學夏季實習計劃 2022 現正接受網上申請，並開放予香港各大學的高年級本科生及研究生參加。首輪申請的截止日期為 2022 年 3 月 14 日，並稍後將確定計劃的開始日期和地點。

 

【2022預算案】進一步推動生命健康科技 預留100億元 港深創新及科技園設立相關科研中心【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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