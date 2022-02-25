【實習計劃】生命科學成熱潮？ 生命科學夏季實習計劃2022現接受申請 首輪截止日期為3月14日

周三（23日）公布財政預算案向生命健康科學預留100億元，為本港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用等各方面。香港生命科技青年會（Hong Kong Life Sciences Society）將於2022 年 7 月舉行第四屆夏季實習計劃，實習地點為香港或上海。第四屆夏季實習計劃現已接受網上申請。

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為期6星期的實習計劃繼續為大學生提供尖端研究、科技和生命科學的實習機會。參與學生將被分配到香港及上海不同的生物科技機構，包括初創企業、風險投資公司、非政府組織、醫療及製藥公司。

透過實習計劃，學生能與行內資深研究人員及從業者接觸相處，並於研發、業務拓展、投資、政策研究、檢測及營銷等其中一個範疇工作，更有機會參加週末活動，並與高管交流，從中獲得實用知識、軟技能及行業最新趨勢。

生命科學夏季實習計劃 2022 現正接受網上申請，並開放予香港各大學的高年級本科生及研究生參加。首輪申請的截止日期為 2022 年 3 月 14 日，並稍後將確定計劃的開始日期和地點。

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責任編輯：羅浩濂