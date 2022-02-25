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【烏克蘭】全球最大黑客組織「匿名者」向俄羅斯宣戰！　癱瘓官媒網站

科技 12:00 2022/02/25

分享：

普京早前向俄羅斯民眾發表緊急電視講話，宣佈對烏克蘭展開特別軍事行動。

俄羅斯24日清晨忽然對烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭的國防部、外交部、內政部的網站均受到攻擊。全球最大的黑客組織「匿名者」（Anonymous）今（25日）透過Twitter表示，正式向俄羅斯政府展開「網絡戰爭」，推文中更附帶了烏克蘭的Hashtag。

【烏克蘭】錯刪多個俄軍活動追蹤帳戶　Twitter承認錯誤並稱已恢復

【烏克蘭】線上同步開戰　烏克蘭政府網站、銀行遭DDoS攻擊　

Anonymous在Twitter上稱，組織已關閉了俄羅斯媒體RT News（今日俄羅斯）的網站，以回應俄羅斯當局對於烏克蘭的「野蠻入侵」。Anonymous也表示，他們還入侵了俄羅斯的網路服務供應商Com2Com、PTT-Teleport Moscow、RELCOM和Sovam Teleport等。

Anonymous在Twitter上稱，正式向俄羅斯政府展開「網絡戰爭」。（Twitter截圖）

目前烏克蘭與俄羅斯也深陷網路大戰。據《美聯社》報道，俄羅斯軍方及政府網站的載入速度也非常緩慢，甚至無法正常開啟，相信是DDoS攻擊所致。烏克蘭的網站也同樣遭受DDoS攻擊，多個政府部門包括外交部的網站亦無法開啟。

【烏克蘭】 YouTube直播烏克蘭街景現況　高峰時期逾3萬人收看

責任編輯：曾曉汶

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