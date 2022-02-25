【俄烏衝突】俄羅斯入侵烏克蘭一文看券商評俄烏危機　瑞士盈豐：現在增持風險資產仍為時尚早（不斷更新）

▲ 【俄烏衝突】俄羅斯入侵烏克蘭一文看券商評俄烏危機

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，周四金融市場大幅波動，市場避險情緒升溫，歐美均對俄羅斯採取制裁行動，券商對是次烏克蘭危機對全球經濟、貨幣政策、金融市場都有不同看法。

【更新至12：20】

瑞銀財富管理：地緣政治事件不對回報有重大影響 中資股較其他亞股吸引

瑞銀財富管理指，俄羅斯及烏克蘭佔全球GDP僅2%，若制裁未有限制買入俄羅斯能源，對全球經濟影響也有限，因俄烏衝突料不會引發經濟衰退，但商品價格上漲會對經濟增長帶來影響，衝突持續將推高油價，若布蘭特期油持續於125美元以上約6個月，或令全球經濟增長減少0.5個百分點。

「當油價持續高企，工資或會因此升溫，造成蝴蝶效應，導致美國聯儲局採取更激進的加息政策。」

全球市場短期內料將保持高波動性，不能排除進一步下行的可能性，但根據基準情景，跌勢不會長期持續，長遠來看地緣政治事件不會對市場回報產生重大影響。在人民銀行寬鬆貨幣政策的推動下，相信國內經濟在4月前觸底回升，這有助於中國企業盈利前景在初夏前穩定過來，中國股市比其他亞洲市場更具吸引力。

瑞士盈豐：現在開始增持風險資產仍為時尚早

瑞士盈豐銀行（EFG Bank）認為，烏克蘭事件對市場的直接影響有限。不過間接的影響可能更大，例如導致能源和食品價格上漲，而能源和食品價格攀升會導致通貨膨脹加劇，同時也會演變成消費稅，因此短期預計會有一些經濟影響。

短期形勢仍然極之不穩定和不確定，現在開始增持風險資產仍為時尚早，但機會可能隨著最近的市場錯配而出現。

加拿大皇家銀行財富管理：若雙方克制 衝突對股市影響有限

加拿大皇家銀行財富管理指，地緣政治威脅已成現實，並為市場帶來不確定性，在俄羅斯軍事襲擊對股市的直接影響消退後，美國和全球經濟和盈利增長的趨勢將為發達市場股市的未來發展定調，而東歐的事件正在迅速展開，並有可能在未來幾天和幾週內進一步影響金融和能源市場，這在很大程度上取決於實施的具體制裁和反制裁措施，以及它們會否影響俄羅斯的整體原油供應和歐洲天然氣供應。

如以史為鑑，及華盛頓和莫斯科雙方在制裁和反制裁均保持冷靜，這場衝突對股市影響可能不大，即使俄羅斯和美國/北約之間的爭端持續。

景順：短期市場續高度波動 組合料多樣化

景順全球市場策略師團隊表示，俄羅斯在烏克蘭發起「特別軍事行動」後，迄今為止的市場反應是專注避險，跨資產類別和地區的變動反映了宏觀風險敞口中，受衝突影響最嚴重的大宗商品有顯著波動，推高通脹而損害增長，出現輕微滯脹，但若緊張局勢升級，令俄羅斯被排除在西方支付和快速通訊系統之外的地步，就像伊朗一樣，能源供應中斷可能會導致嚴重的滯脹衝擊。

「預計短期內市場將繼續高度波動，但注意到過去的衝突往往為長期投資者提供了良好的切入點，鑑於波動性和不確定性加劇，戰爭（以及滯脹風險）加強了投資組合多樣化的理由。」

貨幣政策方面，預計將稍為舒緩主要央行的鷹派立場——聯儲局傾向於在3月加息25個基點，歐洲央行將保持觀望。

建銀國際：商品生產商將是最大受惠者

建銀國際認為，俄羅斯及烏克蘭的軍事衝突，料對市場的影響不如2013年伊拉克戰爭般大，但預期會較2014年俄羅斯入侵克里米亞及2008年入侵格魯吉亞更嚴重，目前已公布不少制裁措施，預期中線這些制裁會持續。

「雖然烏克蘭傾向將俄羅斯逐出SWIFT，但美國已表明此舉會加快全球遠離美元，所以相信所有制裁都是具針對性且持久的。」

建銀國際指，地緣政治不明朗性令聯儲局快速收緊貨幣攻策的壓力下降，預期烏克蘭危機會令加息周期更長，維持恒指目標價22000點，商品生產商將是最大受惠者，予本土消費、內房、金融及基建行業「增持」評級。

高盛：兩因素金價或飈至2,350美元

如果俄羅斯入侵烏克蘭後商品價格颷升，導致市場憂慮對發達市場做成實質性放緩， 投資者可能會增加黃金ETF的持有量。由於風險資產的輪換仍處於早期階段， 認為黃金具有獨特優勢，可以吸納部份資金流。

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