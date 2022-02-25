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【騰訊700】騰訊洽談落地「東數西算」大灣區樞紐韶關數據中心集群　什麼是「東數西算」？

股市 11:34 2022/02/25

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騰訊洽談落地「東數西算」大灣區樞紐韶關數據中心集群　什麼是「東數西算」？

騰訊雲副總裁、IDC平台部總經理鍾遠河接受內媒訪問時表示，騰訊正洽談落地「東數西算」大灣區樞紐韶關數據中心集群，但尚未敲定。 他指，騰訊在大灣區本來租用運營商的比較多，而韶關被定為數據中心的關鍵節點之一，相信不只是騰訊，整個行業在華南有數據中心節點需求。

何謂「東數西算」？

「東數西算」中的「數」是指數據，「算」是指算力，意思是將東部數據傳到西部計算處理。目前資料中心大多分布在人口密集的東部，土地和能源緊張，西部地區資源充裕，具備承接東部算力需求的潛力。西部資料中心主要處理後台加工、離線分析、儲存備份等對網路要求不高的業務，相對，東部則是處理對網路要求較高的業務，例如工業互聯網、金融證券、遠程醫療等。

發改委等部門於本月17日聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，規劃10個國家資料中心叢集，完成一體化大資料中心總體布局，中國「東數西算」工程全面啟動。發改委高技術司相關負責人表示，資料中心產業鏈條長，覆蓋門類廣，帶動效應大，算力樞紐和資料中心叢集建設將有力帶動產業上下游投資，預計每年能帶動社會投資超過4,000億元人民幣。

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