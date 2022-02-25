【疫苗通行證】許正宇籲金融業推動員工接種疫苗　提醒僱主方便僱員下月按時接受全民強檢

財務事務及庫務局局長許正宇發表以「金融業界同心 奮力抗擊疫情」為題發表網誌，呼籲金融業界推動員工接種疫苗及加強劑並壓縮辦公室上班人員，又希望金融界僱主下月「全民強制檢測」時，可方便僱員按時接受檢測。

許正宇指金融業界是香港重要的持份者及貢獻者，他強烈呼籲銀行、證券、保險及強積金業界按照監管機構已發出的指引，仿效政府實施「疫苗通行證」安排，進一步推動員工馬上接種疫苗及加強劑，鞏固香港整體的抗疫「防護牆」。

許正宇又提到，本港將在3月內推行具法律效力的「全民強制檢測」，安排市民在這段期間進行3次核酸檢測。他亦預早作出呼籲，希望金融界僱主屆時都可以方便他們的僱員按時接受檢測，以配合計劃順利進行。

籲金融業界壓縮辦公室上班人數

他又強烈呼籲金融業界再審視內部員工安排及其營運持續計劃（Business Continuity Plan），除負責關鍵職能的人員外，再壓縮需要在辦公室上班的人員數目，減低病毒傳播風險。

至於需要使用金融服務的市民，他指應盡量利用各金融機構已設立的完善網上理財及交易渠道，減少到訪實體分行。以將在3月1日起接受認購的政府綠色零售債券為例，市民可通過網上申請，安坐家中足不出戶即可認購債券。

許正宇續指，只要大家都同心協力落實好以上措施，金融業界的「抗疫力」及韌性就會更加堅實，有助香港各界團結一致打贏這場抗疫戰。他又提到，政府將嚴密監察相關市場數據，包括資金流向、市場流動性及金融機構的營運情況，協調各監管機構支援業界應對疫情挑戰，並適時向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。

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