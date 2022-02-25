【香港經濟】渣打料首季收縮1.3%惟消費券有助下半年經濟復甦　降全年經濟預測至增長1.2%　

渣打 （02888） 將本港今年全年經濟增長預測由原來的2.3%降至1.2%，同時將2023年全年增長預測由2.5%升至3.2%，以反映近期染疫個案增加導致的社交距離措施收緊，以及大型檢測造成之經濟影響。該行料本港首季經濟非常大機會陷入收縮，預測幅度為經濟按年倒退1.3%，又預期消費券有助今年下半年經濟復甦，但延遲開關將繼續拖累下半年經濟。

渣打認為，本港社交距離措施有望於5至6月或之前逐步放寬，而第二季經濟將收拾首季的大部分失地，下半年復甦動力料可受惠新一輪政府紓困措施以及內地增長加快。不過，上半年失業率料由目前的3.9%進一步上升，當中以零售、飲食、運輸及建造業情況將最為嚴重。惟渣打指去年經驗顯示，一旦防疫限制放寬，就業職位很快便會恢復。

對於政府預測今年經濟增長介乎2%至3.5%，渣打指除非本港與內地快速且大幅度地重新通關，否則有關預測是過於樂觀。該行預期，中港最早明年才有望全面通關，基於通關的預測時間點為最快明年，加上今年的低基數效應，渣打將明年本港增長預測調高至3.2%。該行同時提醒，利率上升及疲弱的增長預期，意味本港樓市低迷時間會較預期長。

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