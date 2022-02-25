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【俄烏衝突】半導體行業協會：已分散氖氣採購來源　烏克蘭危機不會令芯片供應鏈中斷

股市 11:16 2022/02/25

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【俄烏衝突】半導體行業協會：已分散氖氣採購來源　烏克蘭危機不會令芯片供應鏈中斷

俄羅斯及烏克蘭局勢持續緊張，半導體行業協會（SIA）表示，烏克蘭危機不會影響半導體行業的供應鏈，英特爾Intel（美：INTL）及GlobalFoundries均表示原材料未有受到影響。

高盛話你知，烏克蘭危機下金價仍有多大上升空間？【下一頁】

半導體行業協會強調，俄羅斯在半導體市場只是一個小市場，俄羅斯入侵烏克蘭不會對芯片供應構成威脅，而美國及盟友對俄羅斯的制裁，亦不會對於半導體行業銷售有明顯的影響。

俄羅斯只佔全球芯片採購量不足0.1%

SIA行政總裁John Neuffer表示，雖然針對俄羅斯的新措施影響可能很大，但俄羅斯並非半導體的主要消費者國，只佔全球芯片採購量不足0.1%，而且半導體行業對關鍵原材料及氣體已有一系列的供應商，因此不相信烏克蘭事件會導致半導體行業供應鏈出現即時中斷的風險。

烏克蘭是氖氣（neon）的主要生產國，而氖氣是製造半導體時需要使用的氣體，但自然俄羅斯於2014年入侵克里米亞後，芯片公司已分散採購來源，以減低相關潛在風險。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜
 

 

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經濟 制裁 晶片 克里米亞 Intel 烏克蘭 俄羅斯
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