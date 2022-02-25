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【Apple】Volvo服務工程師善用Apple Watch + iPhone　優化汽車維修流程

科技 14:00 2022/02/25

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科技平台《Computerworld》近日發表報告，表示汽車製造商沃爾沃（Volvo）向1,500多名服務工程師派發Apple Watch，目的是讓他們改善與客戶溝通，並優化維修過程。（Volvo官網截圖）

蘋果（Apple）旗下的Apple Watch近年開始獲不同企業讓員工在工作環境中使用。科技平台《Computerworld》近日發表報告，表示汽車製造商沃爾沃（Volvo）向1,500多名服務工程師派發Apple Watch，目的是讓他們改善與客戶溝通，並優化維修過程。

【蘋果動向】Apple Watch供應商換人做？　傳由立訊精密奪得

Volvo表示，該公司為服務工程師配備了Apple Watch和安裝了Volvo服務應用程式的iPhone，並讓在車庫工作的員工透過Apple Watch進行以下四個工作流程：

1）當客戶開著品牌的車到達車庫時，工程師將從其Apple Watch收到一個通知。
2）Apple Watch將顯示客戶的姓名、汽車細節和相關注意事項。
3）在維修過程中，工程師可繼續讀取信息，並在維修完成後，可直接打電話通知客戶領車。
4）他們還可以安排及進行後續的跟進服務。

有助培訓新員工更快上手

Volvo認為，使用新工作模式後，將可減少列印紙張造成的浪費和對PC硬件的依賴。「以往使用PC和打印機都很耗時，而且要花長達6個月的時間來培訓新員工使用」。Volvo服務工程師Johnnie Andersson表示，有了Apple Watch後，工作所需的一切都可以在手腕上完成。另外，在使用Apple Watch和iPhone的培訓上，也較以往使用PC系統容易得多，令他們更快上手。

【Apple】蘋果推學生助手App Schooly　管理校園日常活動

《Computerworld》亦提到，技術人員每天有40%的時間是花費在來回走動上，包括到前台與客戶交談、到車庫尋找零件等，然後又要匆忙地回到電腦前尋找客戶訊息，這些過程都會打斷工作流程的效率。

列印紙張大減40%

Volvo表示，從PC和打印紙張到iPhone和Apple Watch的轉變是成功的。現時80%使用新硬件的技術人員提高了客戶滿意度，另外用紙打印的數量亦大減了40%，省卻不少成本開支。

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責任編輯：陳卓賢

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