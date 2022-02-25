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【全城抗疫】AIA預留4,000萬元支援市民抗疫 計劃與Prenetics設流動檢測中心

理財智慧 11:09 2022/02/25

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第五波疫情來勢洶洶，不少企業都相應支援抗疫，AIA宣佈預留4,000萬元全方位支援全港市民抗疫，當中包括透過友邦慈善基金捐助仁愛堂，支援受疫情影響的長者及弱勢社群人士。此外，AIA與基因及診斷檢測公司Prenetics積極進行磋商，計劃設立私人檢測中心，減輕社區檢測中心目前所面對的壓力，假若達成協議，AIA計劃每月為需要關顧的群組預留免費檢測名額。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，本港正面對前所未有的挑戰，民生及經濟均大受影響，其中基層長者及弱勢社群人士面對的困難更難以想像。在這非常時刻，AIA希望透過直接的捐助，全力支援他們疫情期間在物資或情緒上的需要。

除了預留4,000萬港元支援全港市民抗疫外，AIA亦宣佈，推出住院保障特別賠償安排，擴大合資格客戶住院保障範圍至醫院管理局指定的社區治療設施，包括亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心及大嶼山竹篙灣檢疫中心。

與此同時，早於去年推出的「免費疫苗副作用防護保障」措施延續至今年12月31日。公司並繼續為指定客戶、員工及財務策劃顧問提供「遙距視像醫療服務」，讓他們足不出戶亦可獲取醫療諮詢服務及藥物，而公司亦會為全體財務策劃顧問及員工提供快速抗原檢測包。

 

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責任編輯：羅浩濂

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