【烏克蘭】錯刪多個俄軍活動追蹤帳戶　Twitter承認錯誤並稱已恢復

▲ Twitter發布聲明，指平台一直主動監測違反公司政策的賬戶，今次卻錯誤對部份賬戶採取了執法行動，目前已迅速審查，並主動恢復部份受影響賬戶的權限。

俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突，引起全球關注，更有不少民眾就透過社交平台如Twitter，獲取最新消息。惟有分享俄羅斯軍事活動細節的Twitter賬戶被突然刪除，有指是因賬戶受到大量檢舉而遭停權。Twitter其後承認，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，錯誤地刪除了部分追蹤俄軍活動的帳戶，以及負責整合烏克蘭用戶貼文的帳戶。

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Twitter發布聲明，指平台一直主動監測違反公司政策的賬戶，今次卻錯誤對部份賬戶採取了執法行動，目前已迅速審查，並主動恢復部份受影響賬戶的權限。受影響的用戶包括：有整合來自烏克蘭用戶貼文的帳戶、質疑俄羅斯政府襲擊烏克蘭說法的OSINT（開源情報調查）賬戶、以及分享俄羅斯圖像和其他數據的法語賬戶等，這些使用者都會透過Twitter來駁斥不實內容。

Twitter 發言人 Yoel Roth 於 Twitter 上發文強調，有關帳戶因「協調的機器人活動」及「大規模報告」而被停權的傳言，並非屬實。他也指Twitter正調查是次事件的起因及細節，重申 Twitter不會因大量的檢舉而自動將賬戶停權。

與此同時，Twitter Safety 還針對烏克蘭網站受到的網絡攻擊，提出了保護帳戶安全的建議，提醒用戶使用強密碼和兩步驟認證來保護自己的帳戶，同時還提供了被入侵、被鎖帳戶的支援頁面，並且分享了去除定位資訊的方法。

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責任編輯：曾曉汶

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