【烏克蘭戰爭】歐盟澳洲祭新制裁 馮德萊恩：普京必失敗

俄羅斯開始入侵烏克蘭後，多國宣布對前者實施制裁。歐盟與澳洲分別同意，向俄羅斯實施更多制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩指，新制裁包括金融範疇，直言俄羅斯總統普京一定會失敗。澳洲總理莫里森亦宣布，進一步制裁俄羅斯。

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馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周五（25日）公布，歐盟通宵會議後同意，通過對俄羅斯實施新一輪制裁，包括凍結俄羅斯在歐盟資產及停止俄羅斯銀行進入歐洲金融市場，將涵蓋70%俄羅斯銀行及主要國營企業，加大俄羅斯借貸成本及提升通貨膨脹。

同時，馮德萊恩指出，制裁包括限制對俄國的出口，將嚴重打擊其石油業，使其難以從歐盟手中獲得石油提煉必需的原材料，或會引致俄國石油業利潤大幅減少。

馮德萊恩更批評普京（Vladimir Putin），指控對方嘗試將歐洲帶回帝國及對立時代，揚言普京「必需及將會失敗」（must and will fail）。

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）同日宣布，與盟友共同對俄羅斯祭出新制裁，持續向克里姆林宮施壓。莫里森表明，新制裁針對超過300名投票支持出兵烏克蘭的俄羅斯國家杜馬議員，以及對莫斯科有戰略重要性的寡頭商業領袖。

澳洲亦與美國合作，聯合制裁協助俄羅斯的白俄羅斯主要人物及實體機構，亦會與北約（NATO）合作，向烏克蘭提供醫療物品及非致命武器。

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責任編輯：吳漢培