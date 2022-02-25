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【美股業績】Coinbase上季盈利及收入均勝預期　料首季交易量下跌　股價盤後跌近6%

股市 11:02 2022/02/25

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Coinbase上季盈利及收入均勝預期　料首季交易量下跌　股價盤後跌近6%

加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）第四季業績勝預期，上季每股經調整盈利為3.32美元，高於市場預期的1.95美元，淨利潤為8.4億美元，按年升375%。期內，收入升327%至25億美元，高於市場預期的20億美元。Coinbase美股盤後跌5.8%，收報169.1美元。

加密貨幣交易平台Coinbase收購衍生品交易所FairX，看【下一頁】

Coinbase表示，由於近期加密資產市值及波動性下跌，預期第一季的交易量會下降，料2022年全年每月交易用戶（MTU）介乎500萬至1500萬之間，每用戶的平均淨交易收入（ATRPU）將達2021年前的水平，去年為64美元。

上季Coinbase交易量為5470億美元，高於第三季度的業3270億美元。零售交易額為1770億美元，機構交易額為3710億美元。季內，每月交易用戶（MTU）為1140萬，高於預期的980萬。

總結去年全年，全年交易量為1.67萬億美元，收入為78.4億美元，升513%，淨利潤36.2億美元，每股經調整盈利為14.5美元。

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