【烏克蘭戰爭】切爾諾貝爾輻射探測量突增 疑與重武器有關（第二版）

俄羅斯周四（24日）宣布對烏克蘭採取軍事行動， 攻勢已至烏克蘭首都基輔。烏克蘭周四表示，切爾諾貝爾核電站已被俄羅斯軍隊佔領。外媒引述俄羅斯消息人士報道，俄羅斯希望透過控制切爾諾貝爾核電站，警告北約不要進行軍事干預。烏克蘭核子機構周五（25日）表示，當地輻射探測量突然增加。

（第二版更新切爾諾貝爾輻射探測量突然增加）

烏克蘭基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖） 【下一頁】

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周四承認，切爾諾貝爾（Chernobyl）核電站已俄羅斯軍隊佔領。波多利亞克表示，俄羅斯軍隊正進攻該地，切爾諾貝利核電站已不能說是安全。他形容，是次為歐洲最嚴重的威脅之一。

俄軍周四從海陸空三方向烏克蘭進軍，《路透社》引述俄羅斯消息人士報道，部分俄軍在進軍烏克蘭前，已在切爾諾貝爾禁區附近集結。俄羅斯希望藉控制核反應堆，向北約發出不要進行軍事干預的信號。

烏克蘭核子機構表示，探測到切爾諾貝爾的輻射量忽然大幅增加，雖然未有確實數值，但估計與有重型武器移動，揚起含放射性物質到空氣中有關。

俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版） 【下一頁】

在1986年時，當時仍屬前蘇聯的切爾諾貝爾核電站第4反應堆案安全測試失敗， 引發核災難，核材料雲散佈至歐洲大部分地區。切爾諾貝爾其後向旅客開放部分地區，俄軍入侵前一周，當地仍向旅客開放。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭軍隊正在奮戰避免1986年悲劇重演，更指俄羅斯此舉是對整個歐洲宣戰。

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責任編輯：李俊儀