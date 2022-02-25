  • 17°C
香港時間 : 2022225日 (五) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄軍佔領切爾諾貝爾 據報冀警告北約

環球社會熱點 10:54 2022/02/25

分享：

俄羅斯周四（24日）宣布對烏克蘭採取軍事行動， 攻勢已至烏克蘭首都基輔。烏克蘭周四表示，切爾諾貝爾核電站已被俄羅斯軍隊佔領。外媒引述俄羅斯消息人士報道，俄羅斯希望透過控制切爾諾貝爾核電站，警告北約不要進行軍事干預。

烏克蘭基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖） 【下一頁】

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周四承認，切爾諾貝爾（Chernobyl）核電站已俄羅斯軍隊佔領。波多利亞克表示，俄羅斯軍隊正進攻該地，切爾諾貝利核電站已不能說是安全。他形容，是次為歐洲最嚴重的威脅之一。

俄軍周四從海陸空三方向烏克蘭進軍，《路透社》引述俄羅斯消息人士報道，部分俄軍在進軍烏克蘭前，已在切爾諾貝爾禁區附近集結。俄羅斯希望藉控制核反應堆，向北約發出不要進行軍事干預的信號。

俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版） 【下一頁】

在1986年時，當時仍屬前蘇聯的切爾諾貝爾核電站第4反應堆案安全測試失敗， 引發核災難，核材料雲散佈至歐洲大部分地區。切爾諾貝爾其後向旅客開放部分地區，俄軍入侵前一周，當地仍向旅客開放。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭軍隊正在奮戰避免1986年悲劇重演，更指俄羅斯此舉是對整個歐洲宣戰。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖）
2022/02/24
【烏克蘭戰爭】基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版）
2022/02/24
【烏克蘭戰爭】俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版）
【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
2022/02/24
【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
【烏克蘭戰爭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）
2022/02/24
【烏克蘭戰爭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）
【烏克蘭戰爭】佩洛西：俄侵略行動攻擊民主 猶如二戰前希特拉
2022/02/24
【烏克蘭戰爭】佩洛西：俄侵略行動攻擊民主 猶如二戰前希特拉

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖）
18:01 2022/02/24
【烏克蘭戰爭】基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版）
19:14 2022/02/24
【烏克蘭戰爭】俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版）
【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
17:09 2022/02/24
【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
政治 地緣政治 軍事 路透社 北約 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 核災 歐洲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」
【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」
【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
【烏克蘭戰爭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基頒布戒嚴令 與俄羅斯斷交 （第二版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指137人喪生 基輔疑遭導彈襲擊（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指137人喪生 基輔疑遭導彈襲擊（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款