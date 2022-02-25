▲ 【中港通關】陳茂波冀疫情2至3個月內受控、第二季末與內地通關 年內重啟國際旅遊

摩根士丹利等券商先後下調本港今年經濟預測，但財政司司長陳茂波仍預期，本港經濟在今年下半年會有好轉，冀疫情在未來兩至三個月內受控，期望可於第二季末或第三季與內地實施免檢疫通關，甚至在今年內重啟國際旅遊。

陳茂波在電台表示，今年本港首季經濟表現會較差，有機會出現負增長，但隨中央支援及特區政府和市民的努力，有信心疫情受控。

陳茂波：動態清零政策並非要「零感染」

他強調，堅持動態清零政策，本港經濟才有望重回正軌，但動態清零政策並非要「零感染」，而是盡快針對個案做到隔離及治療，將破壞減至最低，這樣市民便可像去年一樣如常外出活動及消費，加上本港經濟韌度，政府又發放第二輪電子消費券，相信下半年經濟會更好，但礙於地緣政治及全球疫情等不確定因素，當局需要做好準備。

陳茂波說，今年初原已預備公布有關與內地免檢疫通關的安排，但因第五波疫情擱置，相信只要控制好疫情，恢復與內地正常通關，並提高疫苗接種率，可望於今年稍後時間重啟國際旅遊。

有信心在相對短時間內可以控制疫情

對於政府會否因為大多數市民已受病毒感染而選擇「與病毒共存」，陳茂波表示不會作出猜測，但隨全民強制檢測及適當隔離治療，有信心在相對短時間內可以控制疫情。

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