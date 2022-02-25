【職場文化】推行五小時工作制　有助企業招聘及留住人才

▲ 以往企業慣常以員工留在辦公室的工時長短來判斷表現，但現時的在家工作安排，衡量員工表現的標準必需改變，不應再按工時而判斷，而是以生產效率作為標準。（法新社）

「大辭職潮」（The Great Resignation）的出現，令企業們在尋找、吸引、招聘和留住人才方面各出奇謀。加薪留人雖然是最常見的方法，但獵頭公司WeCruitr行政總裁Jack Kelly認為，企業想留住人才，應從員工角度了解他們真正需要甚麼，推行每天工作5小時的制度，或會是一個有效吸引和留住員工的方法。

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在過去兩年多的疫情大流行中，很多員工都因為遙距工作，令每天的實際工時大幅超過8小時，有些甚至還需要在深夜和周末工作。

以往企業慣常以員工留在辦公室的工時長短來判斷表現，但現時的在家工作安排，衡量員工表現的標準必需改變，不應再按工時而判斷，而是以生產效率作為標準。Jack表示：「既然工作的生產力是最重要的，那麼有必要員工需每天工作8小時嗎？如果他能在5小時內完成每天的工作任務，甚至超出預期，那麽今天就可以收工了，這難道不公平嗎？」

靈活工作安排 可增加員工快樂指數

5小時工作制亦可配合更靈活的工作安排，這對一些在職父母尤其有幫助。Jack強調，靈活工作是指給予員工自主權，由他們決定何時何地和如何做好工作。LinkedIn數據顯示，當員工對他們公司的時間和地點靈活性感到滿意時，他們感到快樂的可能性是2.6倍，推薦在該公司工作的可能性是2.1倍。另外，自2019年以來，提到具有靈活性的職位就增加了83%。

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作為僱主如能關心員工的實際需要，繼而安排靈活的彈性工作，這亦能增加員工留任的機會。LinkedIn數據亦提到，如果員工在工作中感到被關心，他們在工作中感到快樂的可能性會增加3.2倍，而推薦其他人加入該公司的可能性更會增加3.7倍。

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責任編輯：陳卓賢