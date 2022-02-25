【App消費】App Store訂閱用戶消費金額　較Google Play多2.8倍

▲ 最受歡迎的訂閱應用程式，全球市場排名第一的YouTube，在全球和美國分別創造了12億美元（約93億港元）及5.665億美元（約44億港元）的收入。（法新社）

應用程式（App）已成為大眾生活不可或缺的工具，無論是娛樂抑或是工作用途，總有適合的App能滿足消費者的需要。應用程式分析公司Sensor Tower的資料顯示，2021年全球前100名的非遊戲類App訂閱收入，按年大增41%至183億美元（約1,428億港元），其中App Store 用戶的消費金額較Google Play用戶多近2.8倍。

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2021年，App Store上排名前100名的非遊戲類訂閱App，共創造了135億美元（約1,077億港元）的收入，按年增長31%。至於Google Play前100名的非遊戲類訂閱App，則帶來了48億美元（約374億港元）收入，按年增長78%。雖然Google Play的收入增速更快，但App Store的收入卻是Google Play約2.8倍。

Google One 美國市場稱王

至於最受歡迎的訂閱應用程式，全球市場排名第一的YouTube，在全球和美國分別創造了12億美元（約93億港元）及5.665億美元（約44億港元）的收入。而在美國市場排名第一的Google One則在全球和美國的收入，分別達到11億美元（約85億港元）及6.98億美元（約54億港元）。

▲ 在美國市場排名第一的Google One則在全球和美國的收入，分別達到11億美元（約85億港元）及6.98億美元（約54億港元）。（Sensor Tower截圖）

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Sensor Tower表示，近年Disney+和HBO Max等訂閱影片點播（SVOD）平台的採用率持續攀升，因為消費者已習慣觀賞串流媒體的優質內容。而Twitter、TikTok和Instagram等社交媒體巨頭也在推出這種訂閱支付模式。隨著更多平台嘗試以訂閱作為吸引內容創作者和保留受眾的一種方式，納入訂閱模式的頂級App的數量，預計將在未來繼續增長。

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責任編輯：陳卓賢