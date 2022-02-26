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【元宇宙商機】打造虛擬平行時空　需完善技術更新＋玩法

14:00 2022/02/26

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科企巨頭紛紛在元宇宙方面加快布局，不少人提到要透過沉浸式科技建造該「虛擬平行時空」元宇宙，需要同時帶來增值應用，才能有效吸引用戶。

本地科技公司Gusto Collective創辦人兼行政總裁劉偉權（Aaron）指出，當中的發展關鍵在於部署更全面的5G網絡，以及持續更新方案的技術與體驗內容。

留意到企業陸續投資元宇宙（Metaverse）房地產，當中有部分是閒置着虛擬土地等待升值，部分則處於開發階段，他估計，未來將有愈來愈多商業機會，更多元化的「玩法」在元宇宙發生，例如不論是工作、看演唱會、娛樂活動等，都因為不受容量（capacity）限制，帶來不同可能性。

【元宇宙】虛擬實境遊戲VR Chat被揭存安全問題　允許兒童進入脫衣舞俱樂部

部署遊戲領域 研AR體驗平台

雖然現時元宇宙發展仍為起步階段，惟他指出，目前在遊戲領域的布局尤其快速，各科技巨頭正積極部署。

未來將有愈來愈多以遊戲、NFT、元宇宙、體驗互相掛鈎的發展模式，增加應用機會，並帶動該平台的人流。

例如遊戲中的角色可能在NFT市場中流通，供遊戲玩家購買收藏及交換等。

    點擊圖片放大

Aaron留意到最近半年以來，市場對於發展相關方案的需求急增，不少企業將元宇宙視為品牌營銷新戰場。以該公司為例，在過去6個月開發的商業AR/VR體驗方案已增加1倍，預計2022年增加約1.4倍。該技術團隊早前亦有針對元宇宙遊戲領域部署，開發相關方案，並且投入接近1,000萬元，分別花約兩年及3個月時間，研發虛擬網紅及AR體驗平台等。

料發展兩極化 人流集中單一平台

然而他預計，元宇宙平台之間的發展及競爭可能會出現兩極化（polarization）的情況，與現有的各大社交平台、網站的情況大致相同，即是某些平台將會變得較熱門，坐擁較多的用戶數量、瀏覽人次等。

為避免如用戶瀏覽量流向單一平台等類似情況發生，他指出：

企業應以打造具多元化功能的社區為核心，吸引人流。並且須留意元宇宙的發展關鍵。

兩層面 基礎設施與硬件應用

他引述遊戲開發技術軟件公司Beamable行政總裁Jon Radoff早前提及的元宇宙7大層次（見表），重點指出取決於兩大層面：

  • 1. 基礎設施層面，現階段尤其取決於5G網絡技術的成熟程度

他解釋，雖然世界各地早已推出5G，但是現時各地區區域的網速及流暢度不一，將影響用戶的體驗

  • 2. 硬件及應用，元宇宙核心是將人與人連接

硬件的發展愈趨成熟，便可讓其實現在遊戲、工作、社交的功能，加快應用

【元宇宙】曼城夥Sony　打造全球首個元宇宙足球場

目前AR及VR穿戴裝置仍未普及化，要藉相關方案帶動人流並非易事，不過他指出，企業亦同樣可以類似早年風靡全球的AR遊戲Pokémon Go，開啟AR模式及配合鏡頭拍攝，於實景捕捉精靈的模式來構造方案。

舉例指，公司近日接手的項目，就讓用戶透過智能手機App或網站中的AR體驗鏡頭，拍攝真實世界的影像，與動畫角色互動合照、玩遊戲等。

元宇宙概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見【下頁】

記者：張寶燕

三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計

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