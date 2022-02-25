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【第五波疫情】滙豐再有10間分行暫停服務　包括總行6樓中小企中心

Hot Talk 10:04 2022/02/25

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滙豐 （00005） 宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，10家分行由即日（2月25日）起暫停服務，直至另行通知。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

10家暫停服務分行詳情如下：

名稱 地址 確診員工分行／辦公室最後上班日期
彌敦道378號分行 彌敦道378號地下B號舖 2月18日
長洲分行 長洲南海傍路1116號地段 2月23日
香港總行大廈中小企中 心 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈6樓 2月24日
九龍灣分行及卓越理財中心 九龍灣宏照道33號國際交易中心地下 06， 08， 10， 11， 12A 及 12B號舖 2月24日
馬鞍山分行及卓越理財中心 馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓2601- 04號舖 2月23日
始創中心分行 彌敦道750號始創中心2樓218舖 2月24日
上環分行及卓越理財中心 德輔道中293-301 號粵海投資大廈地下A舖 2月24日
荃灣分行及卓越理財中心 荃灣青山公路 210 號富華中心1樓 4A， 4B（A- C）， 5及6號舖、2樓A舖 2月23日
東涌分行及卓越理財中心 大嶼山東涌達東路18-20號東薈城5樓509號舖 2月24日
黃埔花園分行及卓越理財中心 黃埔花園第4期商場地下G6， 6A及G7號舖 2月24日

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