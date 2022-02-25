【第五波疫情】滙豐再有10間分行暫停服務　包括總行6樓中小企中心

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【業績｜盈科】電訊盈科彈5%創逾半年高 去年核心EBITDA增6%、MIRROR效應下藝人管理收益增10倍
滙豐 （00005） 宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，10家分行由即日（2月25日）起暫停服務，直至另行通知。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
10家暫停服務分行詳情如下：
|名稱
|地址
|確診員工分行／辦公室最後上班日期
|彌敦道378號分行
|彌敦道378號地下B號舖
|2月18日
|長洲分行
|長洲南海傍路1116號地段
|2月23日
|香港總行大廈中小企中 心
|中環皇后大道中1號滙豐總行大廈6樓
|2月24日
|九龍灣分行及卓越理財中心
|九龍灣宏照道33號國際交易中心地下 06， 08， 10， 11， 12A 及 12B號舖
|2月24日
|馬鞍山分行及卓越理財中心
|馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓2601- 04號舖
|2月23日
|始創中心分行
|彌敦道750號始創中心2樓218舖
|2月24日
|上環分行及卓越理財中心
|德輔道中293-301 號粵海投資大廈地下A舖
|2月24日
|荃灣分行及卓越理財中心
|荃灣青山公路 210 號富華中心1樓 4A， 4B（A- C）， 5及6號舖、2樓A舖
|2月23日
|東涌分行及卓越理財中心
|大嶼山東涌達東路18-20號東薈城5樓509號舖
|2月24日
|黃埔花園分行及卓越理財中心
|黃埔花園第4期商場地下G6， 6A及G7號舖
|2月24日
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