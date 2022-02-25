【港股市況】恒指開市升6點　科指彈1.7%、阿里績後升2.4%（不斷更新）

【0933】信義光能 （00968） 升4.7%，報14.2元，李寧 （02331） 升4.2%，報77.7元，為升幅最大的藍籌。

【0922】恒指開市升6點或0.03%，報22908點，恒生科指彈1.7%，報5157點，阿里巴巴 （09988） 績後回升2.4%，網易 （09999） 績後升3.5%，美團 （03690） 升2.3%。友邦 （01299） 則再跌1.8%。

【0850】恒指黑期升80點，報22993點。

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【0730】【美股收市】美股瘋狂過山車 道指瀉859點後彈92點 納指倒升3.3%

俄羅斯烏克蘭開火，俄軍逼近烏首都基輔，料揮軍入城 ； 環球市場經歷「黑色星期四」，俄烏局勢不確定性極高，歐股急挫3.3%，創今年新低 ； 美股瘋狂過山車 ，道指早段曾瀉859點，尾市有資金趁低吸納科技股，3大指數相繼倒升，納指反彈逾3%。

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