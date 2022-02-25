【港股市況】恒指中午收市跌32點　藥明生物阿里健康升5%、滙豐渣打跌3%（不斷更新）

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財經日誌：

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即市走勢：

【1200】恒指中午收市跌32點，報22868點，成交額為789億元；國指升6點，報8036點；恒生科指升1.5%，報5145點。藥明生物升5.8%，阿里健康升5.1%，阿里巴巴升1.4%，龍湖 （00960） 跌3.2%，滙豐跌3.1%，渣打跌3.5%。

【1148】中國教育部表示堅決查處非學科類培訓惡意漲價行為，新東方 （9901） 跌2.3%，中教 （00839） 跌3.6%，希望教育 （01765） 跌3.5%，思考樂 （1769） 跌1.9%。

【1140】【香港經濟】渣打降全年經濟預測至增長1.2% 料首季收縮1.3％

【1114】歐洲央行管理委員會成員暨奧地利央行行長Robert Holzmann表示，俄羅斯入侵烏克蘭，可能導致歐央行減慢退出量寬政策，但不會停止縮減量寬行動。滙豐一度跌5%，現跌4%，報53.9元；渣打 （02888） 跌4.4%，報54.75元。

【1058】本地股普遍受壓，領展 （00823） 、友邦 （01299） 和長實 （01113） 跌0.6%，新世界 （00017） 、恒地 （00012） 、新地 （00016） 均超跌1%

【1050】恒指一度跌128點，報22773點，創1月6日以來新低。

【1046】【中港通關】陳茂波冀疫情2至3個月內受控、第二季末與內地通關 年內重啟國際旅遊

【1045】內房股龍光 （03380） 大瀉15%，報2.69元，兩日重挫近三成。

【1042】恒指急速回落，倒跌53點，報22833點。國指升0.1%，報8041點，恒生科指升1.4%，報5141點。

【1024】【俄烏衝突】金價仍有多大上升空間？ 高盛：兩因素金價或飈至2,350美元

【1021】汽車股走高，理想汽車 （02015） 升7%，小鵬汽車 （09868） 升6.8%，長汽 （02333） 升3.9%，比亞迪 （01211） 升3%，吉利 （00175） 升1.3%。

【1016】港交所 （00388） 回升0.6%，報397.2元，未能重上400關，昨跌5.4%，創逾一年低。【港交所業績】歐冠昇：3月底企業日交代港交所戰略 人手流失創近年高、任何情況都能營業

【1009】【業績｜盈科】電訊盈科彈5%創逾半年高 去年核心EBITDA增6%、MIRROR效應下藝人管理收益增10倍

【1001】恒指升109點，報23011。藥明生物 （02269） 升5.3%，報65.1元。

【0955】科指升2%，報5171點。

【0948】金礦股回吐，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 跌逾3%。

【0944】內房股龍光 （03380） 大跌8%，報2.94元，創2017年7月新低。

【0940】嗶哩嗶哩 （09626） 彈8.2%，報245.8元；其美股（美：BILI）昨晚升約6.6%。

【0939】【業績｜科網股】網易股價升3.5% 上季經調整純利錄66億人幣勝預期 料年中推《哈利波特：魔法覺醒》海外版

【0938】【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈2% 上季經調整淨利潤跌25%仍勝預期 收入增長再放緩

【0934】滙豐 （00005） 跌3.7%，報54.05元，創近1個月低，為表現最差藍籌。

【0933】信義光能 （00968） 升4.7%，報14.2元，李寧 （02331） 升4.2%，報77.7元。

【0922】恒指開市升6點或0.03%，報22908點，恒生科指彈1.7%，報5157點，阿里巴巴 （09988） 績後回升2.4%，網易 （09999） 績後升3.5%，美團 （03690） 升2.3%。友邦 （01299） 則再跌1.8%。

【0850】恒指黑期升80點，報22993點。

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【0730】【美股收市】美股瘋狂過山車 道指瀉859點後彈92點 納指倒升3.3%

俄羅斯烏克蘭開火，俄軍逼近烏首都基輔，料揮軍入城 ； 環球市場經歷「黑色星期四」，俄烏局勢不確定性極高，歐股急挫3.3%，創今年新低 ； 美股瘋狂過山車 ，道指早段曾瀉859點，尾市有資金趁低吸納科技股，3大指數相繼倒升，納指反彈逾3%。

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編輯：姚卓然