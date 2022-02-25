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【港股北水】北水吸資31.6億元　買美團藥明生物　沽港交所逾6億元（不斷更新）

股市 18:28 2022/02/25

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北水全日吸資31.6億元，淨流入美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 及騰訊 （00700） 分別吸資7億、5.9億元及3.9億元。淨流出方面，港交所 （00388） 及中移動 （00941） 分別走資6.7億及2.1億元。

期指結算日恒指反彈無力，未能承接昨晚美股低開高走之勢，開市僅升6點，盤中雖一度升145點見23046點，惟後勁不繼並反覆回落，最多跌183點低見22718點，創1月6日低。恒指最後收跌134點或0.6%，報22767點，成交額1,427億元。恒生科指則升約0.8%，報5112點。

至於3月期指，維持低水走勢。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁

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財經日誌：

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即市走勢：

【16：10】恒生指數收報22767點，跌134點或0.6%，成交額1,427億元，恒生科指升約0.8%，報5112點，阿里巴巴績後升0.4%，阿里健康升4.9%，騰訊跌0.9%，美團平收。「三桶油」領跌，中石油跌3.8%，中海油跌3.2%，中石化跌3%。港交所績後再跌1.2%，創逾52周低。

【16：00】恒生指數U盤前跌111點，報22789點。阿里健康升4.9%，信義光能 （00968） 升4.4%，藥明生物升4.7%；「三桶油」領跌，中石油跌4.2%，中石化跌3.7%，中海油跌3.4%。

【15：55】恒指收市前跌134點，報22771點。

【15：51】電力股發力，華能 （00902） 升13.3%，中國電力 （02380） 升11.6%，華電國際 （01071） 升8.8%，潤電 （00836） 升8.6%，大唐發電 （00991） 升8%。

【15：50】【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila據報獲批上市　擬籌逾23億　發起人為招銀國際

【15：27】內房股捱沽，潤地 （01099） 、龍湖跌3.5%。龍光大跌16.8%，融創 （01918） 、新城 （01030） 、寶龍 （01238） 均跌逾4%。

【15：21】恒指尾市跌160點，報22740點，恒生科指升幅收窄至0.8%。

【15：04】港交所再跌2.3%，報385.4元，續創52周低。

【14：40】中國發改委公布關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知，並5月1日起執行。%神華 （01088） 跌5%，兗煤 （01171） 跌.4%，中煤 （01898） 跌6.2%。

【14：33】「三桶油」跌勢加劇，中石油跌4.7%，中石化及中海油跌3.7%，為跌幅最大的三隻藍籌。

【14：30】俄鋁 （00486） 跌2.9%，報6.31元，兩日累跌近13.3%。

【14：13】昭衍新藥 （6127） 升一成，報66.15元。昭衍新藥昨公布業績快報，去年收入升四成至15.1億元，淨利潤升76.8%至5.57億元人民幣。全年新簽訂單超28億元，在手訂單超29億元。

【14：02】【金融監管】中央巡視組完成25個金融單位巡視　指深交所監管不夠有力、中國太平回歸保險本源不夠堅決

【13：46】「三桶油」中石化 （00386） 跌3.2%，中石油 （00857） 跌3%，中海油 （00883） 跌2.5%。【俄烏衝突】歐盟制裁俄羅斯　瞄準7成俄銀行市場、禁煉油原料出口等

【13：40】生物科技股普遍向上，藥明生物升5.6%，藥明康德 （02359） 升2.1%，泰格醫藥 （03347） 升6.5%，百濟神州 （06160） 彈近8%，信達生物 （01810） 升8.9%，榮昌生物 （09995） 升12.9%。

【13：30】恒指跌107點，報22794點。恒生科指升1.2%，金蝶 （00268） 升8.1%，嗶哩嗶哩升6.7%，阿里健康升4.9%，阿里巴巴升1.5%，小米 （1810） 卻跌2.3%，續創一年半新低。

【13：28】【全球通脹】東亞聯豐：要抗通脹視野需擴至亞洲　持續加息並不等於高速「收水」

【13：24】平保 （02318） 跌0.2%，報61.2元。【新股IPO】金融壹賬通積極籌劃回歸港股　在美上市兩年股價累挫逾八成

【13：04】百威亞太 （01876） 升4.6%，報25.05元，創近8個月高。

【13：00】俄軍坦克已抵達基輔周邊，恒指午後未有大變，報22880點，跌20點。

【12：15】【的士保險】泰加未能為4月到期的士保險續保　保監局將助受影響車主轉移至其他保險公司

【1200】恒指中午收市跌32點，報22868點，成交額為789億元；國指升6點，報8036點；恒生科指升1.5%，報5145點。藥明生物升5.8%，阿里健康升5.1%，阿里巴巴升1.4%，龍湖 （00960） 跌3.2%，滙豐跌3.1%，渣打跌3.5%。

【11：57】【智能駕駛】比亞迪據報揀選百度為智能駕駛供應商　百度及比亞迪升逾2%

【11：48】中國教育部表示堅決查處非學科類培訓惡意漲價行為，新東方 （9901） 跌2.3%，中教 （00839） 跌3.6%，希望教育 （01765） 跌3.5%，思考樂 （1769） 跌1.9%。

【11：40】【香港經濟】渣打降全年經濟預測至增長1.2%　料首季收縮1.3%

【11：14】歐洲央行管理委員會成員暨奧地利央行行長Robert Holzmann表示，俄羅斯入侵烏克蘭，可能導致歐央行減慢退出量寬政策，但不會停止縮減量寬行動。滙豐一度跌5%，現跌4%，報53.9元；渣打 （02888） 跌4.4%，報54.75元。

【10：58】本地股普遍受壓，領展 （00823） 、友邦 （01299） 和長實 （01113） 跌0.6%，新世界 （00017） 、恒地 （00012） 、新地 （00016） 均超跌1%

【10：50】恒指一度跌128點，報22773點，創1月6日以來新低。

【10：46】【中港通關】陳茂波冀疫情2至3個月內受控、第二季末與內地通關　年內重啟國際旅遊

【10：45】內房股龍光 （03380） 大瀉15%，報2.69元，兩日重挫近三成。

【10：42】恒指急速回落，倒跌53點，報22833點。國指升0.1%，報8041點，恒生科指升1.4%，報5141點。

【10：24】【俄烏衝突】金價仍有多大上升空間？　高盛：兩因素金價或飈至2,350美元

【10：21】汽車股走高，理想汽車 （02015） 升7%，小鵬汽車 （09868） 升6.8%，長汽 （02333） 升3.9%，比亞迪 （01211） 升3%，吉利 （00175） 升1.3%。

【10：16】港交所 （00388） 回升0.6%，報397.2元，未能重上400關，昨跌5.4%，創逾一年低。【港交所業績】歐冠昇：3月底企業日交代港交所戰略　人手流失創近年高、任何情況都能營業

【10：09】【業績｜盈科】電訊盈科彈5%創逾半年高　去年核心EBITDA增6%、MIRROR效應下藝人管理收益增10倍

【10：01】恒指升109點，報23011。藥明生物 （02269） 升5.3%，報65.1元。

【09：55】科指升2%，報5171點。

【09：48】金礦股回吐，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 跌逾3%。

【09：44】內房股龍光 （03380） 大跌8%，報2.94元，創2017年7月新低。

【09：40】嗶哩嗶哩 （09626） 彈8.2%，報245.8元；其美股（美：BILI）昨晚升約6.6%。

【09：39】【業績｜科網股】網易股價升3.5%　上季經調整純利錄66億人幣勝預期　料年中推《哈利波特：魔法覺醒》海外版

【09：38】【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈2%　上季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩

【09：34】滙豐 （00005） 跌3.7%，報54.05元，創近1個月低，為表現最差藍籌。

【09：33】信義光能 （00968） 升4.7%，報14.2元，李寧 （02331） 升4.2%，報77.7元。

【0922】恒指開市升6點或0.03%，報22908點，恒生科指彈1.7%，報5157點，阿里巴巴 （09988） 績後回升2.4%，網易 （09999） 績後升3.5%，美團 （03690） 升2.3%。友邦 （01299） 則再跌1.8%。

【08：50】恒指黑期升80點，報22993點。

更多港股ADR及中概股收市：

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【08：49】【美企業績】Moderna：今年新冠疫苗訂單少190億元　季績勝預期股價急升15%

【08：15】【新股IPO】金茂服務今日起招股　一手入場費為4111元

【07：50】【阿里巴巴業績】張勇：阿里日後重點由用戶增長轉向用戶留存及ARPU值　料今季GMV增長強韌

【07：45】【開市9點半】阿里巴巴上季收入增速放緩　外圍曾插穿100港元

【07：30】【美股收市】美股瘋狂過山車 道指瀉859點後彈92點 納指倒升3.3%

俄羅斯烏克蘭開火，俄軍逼近烏首都基輔，料揮軍入城 ； 環球市場經歷「黑色星期四」，俄烏局勢不確定性極高，歐股急挫3.3%，創今年新低 ； 美股瘋狂過山車 ，道指早段曾瀉859點，尾市有資金趁低吸納科技股，3大指數相繼倒升，納指反彈逾3%。

港股上日市況，詳情請看：【下一頁

編輯：姚卓然

港股 美股 汽車 俄羅斯 烏克蘭

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