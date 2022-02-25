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【美企業績】Moderna：今年新冠疫苗訂單少190億元　季績勝預期股價急升15%

股市 08:49 2022/02/25

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【美企業績】Moderna：今年新冠疫苗訂單少190億元　季績勝預期股價急升15%

美國生化藥廠Moderna（美：MRNA）公布，去年第4季每股盈利11.29元，勝市場預期的9.96元；收入按年大升11.6倍至72.1億元，勝市場預期的68億元，利潤扭虧轉盈賺48.7億美元。Moderna昨大升15.1%，報156.23美元，成交達近26億美元。

公司表示，今年的新冠疫苗訂單額至少有190億元，較原先估計的多20億元，並可能有30億元的額外追加訂單，涉及研發中的針對變種病毒加強劑，並在今年秋天和2023年與政府有數個項目正在進行中。

公司行政總裁Stephane Bancel指，190億美元訂單額僅反映已簽約的業務，未計及美國政府可能增加採購。雖然他沒有提及每劑疫苗的訂價，但表示隨着疫情進入穩定期，疫苗價格不大可能急升。公司指，今年打算擴充業務範圍，包括在香港、新加坡、馬來西亞等地設立商業網絡，並繼續與分銷商合作。

公司去年交付8.07億支新冠疫苗，全年收入大增22倍至185億美元，利潤為122億美元，前一年度虧損7.47億美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜
 

 

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編輯：姚卓然

美股 疫情 Moderna（美：MRNA） 每股盈利
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