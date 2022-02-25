【新股IPO】金茂服務今日起招股　一手入場費為4111元

▲ 【新股IPO】金茂服務今日起招股 每手入場費4111元

中國金茂 （00817） 旗下的物管公司金茂服務 （00816） 今日起至3月2日招股，每股發售股份7.52至8.14元，每手500股，每手入埸費約4,111元，預計3月10日掛牌上市。聯席保薦人為中金公司及滙豐。

截至2021年9月30日，金茂服務收入10.5億元人民幣，按年升57.6%，毛利率為29.6%，盈利約1.1億元人民幣。期內，公司的在管總建築面積約為2320萬平方米。根據中指研究院的資料，2020年，按在管建築面積及總收入計，公司佔中國物業管理市場的市場份額分別約為0.07%及0.15%。

金茂服務上市集資估計籌得約7.29億元，當中計劃約55%用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務或社區運營的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固公司的行業地位；約22%用於升級智慧管理服務系統及智慧社區以及智慧城市解決方案的發展。

與此同時，根據招股書，中國金茂宣布向於2月23日名列公司股東名冊的合資格股東分派1.91億金茂服務股份，合資格股東於記錄日期每持有66.2股股份將獲分派一股金茂服務股份。

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編輯：姚卓然