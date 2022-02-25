【烏克蘭危機】拜登：歐洲不願犧牲自己經濟　對俄新制裁未涉Swift及能源

▲ 【烏克蘭危機】拜登稱「歐洲不願犧牲自己經濟」 對俄新制裁未涉Swift及能源

烏克蘭局勢升溫下，美國總統拜登宣布美國將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank及其他4家金融機構，資產總額約為1萬億美元，俄羅斯一大批精英人士及其家屬也被列為制裁對象。不過，拜登表示，不會將俄羅斯排除在Swift國際銀行網絡之外，因為歐洲不希望採取此類行動。

拜登：禁止俄羅斯能源產品銷售衝擊全球能源市場

拜登也明確表明，儘管西方大國希望對普京實施懲罰，但不願意犧牲自己的經濟。他說，對滙率結算的限制，將不包括能源產品的支付，能源是俄羅斯的一項重要收入來源。如果禁止俄羅斯能源產品銷售可能會衝擊全球能源市場，並導致歐洲供應短缺。

油價高位下跌，紐約期油升幅收窄至93美元水平，布蘭特期油升幅收窄至95.85美元。

但他表示， 周四對俄羅斯主要銀行實施的制裁應該能產生與將俄羅斯排除在Swift外類似的效果，並且還能限制俄羅斯用美元，歐元和英鎊做交易的能力。

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