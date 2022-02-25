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【儲局官員】梅斯特：除非美經濟意外轉變 否則3月加息合適

股市 02:29 2022/02/25

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克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，除非美國經濟出現意外的轉變，否則她仍然支持在3月份啟動一系列的加息，並在不久之後開始縮表。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，除非美國經濟出現意外的轉變，否則她仍然支持在3月份啟動一系列的加息，並在不久之後開始縮表。

「經濟前景面臨風險和不確定性，包括由當前不斷演變的地緣政治事件所引起的，」梅斯特在為周四活動預先準備的講稿中表示。該活動由Lyons Companies和特拉華大學主辦。演詞稱據她的模型仍然預計，今年美國經濟會繼續強勁擴張。

「地緣政治事件雖然給短期經濟預期構成一定的下行風險，但給通脹預期帶來上行風險。」梅斯特表示。「烏克蘭不斷演變的形勢，對美國中期經濟前景的影響，也將是確定撤出寬鬆政策恰當步伐時的一個考量因素。」

梅斯特指出，如果通脹沒有按照預期在年中以前下降，她將支持加快緊縮步伐。但若物價下降的速度快於預期，第二季度寬鬆政策撤銷的速度，就可能慢於第一季度。

梅斯特重申她支持比上一次更快縮表，並在過程中出售聯儲局持有的部分抵押貸款支持證券。

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責任編輯：李勝君

美股 美國 通脹 烏克蘭 地緣政治 加息 縮表 美國聯儲局

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