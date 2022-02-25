  • 13°C
香港時間 : 2022225日 (五) 03:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏衝突】英國首相約翰遜宣布　新一輪對俄羅斯制裁10項措施

股市 02:10 2022/02/25

分享：

英國首相約翰遜宣布新一輪對俄羅斯制裁10項措施 。（法新社圖片）

英國首相約翰遜在當地時間24日下午，在議會下院宣布將對俄羅斯實施新一輪「前所未見」、「最大和最嚴厲」的制裁措施。約翰遜宣布，除了周一（21日）英國政府確認的制裁措施外，還將採取另外十項制裁措施，包括：

（1）對所有俄羅斯主要銀行實施資產凍結，立即凍結資產總額為1540億英鎊的俄羅斯外貿銀行；

（2）3月1日將出台立法，禁止所有俄羅斯公司在英國市場融資；

（3）對個人、實體及其子公司實施制裁，其中包括俄羅斯最大的國防公司俄羅斯國家技術集團 (Rostec) ；

（4）總部設在莫斯科的俄羅斯航空 (Aeroflot）將被禁止進入英國；

（5）立即暫停使用對俄羅斯的出口許可證——例如軍用卡車的電氣部件；

（6）盡快立法，禁止向俄羅斯出口大量高科技產品；

（7）考慮引入限制俄羅斯國民在英國銀行帳戶存款金額的立法；

（8）與G7和北約盟國合作，關閉俄羅斯對環球銀行金融電信協會支付系統（SWIFT) 連接；

（9）將這一系列措施擴展到白俄羅斯；

（10）考慮提出經濟犯罪法案，該法案將對在英國籌集資金的俄羅斯人採取行動。

英國政府周一（21日)宣布的第一輪制裁措施，針對五家俄羅斯銀行和三名俄羅斯億萬富翁，他們的資產已經被凍結。

相關新聞：

【大行點睇】瑞銀指俄銀受美方制裁　料對本地銀行影響有限

【烏克蘭戰爭】拜登警告俄48小時入侵 制裁北溪2號企業

美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地

【俄烏局勢】多國宣布制裁俄羅斯 美凍結兩家銀行

責任編輯：李勝君

美股 制裁 七大工業國集團 北約 國防 科技產品 白俄羅斯 約翰遜 莫斯科 俄羅斯

上一篇文章

【儲局官員】梅斯特：除非美經濟意外轉變 否則3月加息合適

下一篇文章

【美股市況】歐洲天然氣價升50%　納指倒升後轉跌 道指跌660點　（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【美股市況】歐洲天然氣價升50%　納指倒升後轉跌 道指跌660點　（不斷更新）
【美股市況】歐洲天然氣價升50%　納指倒升後轉跌 道指跌660點　（不斷更新）
【商湯20】商湯午後續跌逾一成　恒指公司「進一步分析」突減權重、被動買貨力量大減9成
【商湯20】商湯午後續跌逾一成　恒指公司「進一步分析」突減權重、被動買貨力量大減9成
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR較港低近4%　夜期跌243點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR較港低近4%　夜期跌243點（不斷更新）
【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴第三財季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩
【阿里巴巴業績】阿里巴巴第三財季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款