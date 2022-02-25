【俄烏衝突】英國首相約翰遜宣布　新一輪對俄羅斯制裁10項措施

▲ 英國首相約翰遜宣布新一輪對俄羅斯制裁10項措施 。（法新社圖片）

英國首相約翰遜在當地時間24日下午，在議會下院宣布將對俄羅斯實施新一輪「前所未見」、「最大和最嚴厲」的制裁措施。約翰遜宣布，除了周一（21日）英國政府確認的制裁措施外，還將採取另外十項制裁措施，包括：

（1）對所有俄羅斯主要銀行實施資產凍結，立即凍結資產總額為1540億英鎊的俄羅斯外貿銀行；

（2）3月1日將出台立法，禁止所有俄羅斯公司在英國市場融資；

（3）對個人、實體及其子公司實施制裁，其中包括俄羅斯最大的國防公司俄羅斯國家技術集團 (Rostec) ；

（4）總部設在莫斯科的俄羅斯航空 (Aeroflot）將被禁止進入英國；

（5）立即暫停使用對俄羅斯的出口許可證——例如軍用卡車的電氣部件；

（6）盡快立法，禁止向俄羅斯出口大量高科技產品；

（7）考慮引入限制俄羅斯國民在英國銀行帳戶存款金額的立法；

（8）與G7和北約盟國合作，關閉俄羅斯對環球銀行金融電信協會支付系統（SWIFT) 連接；

（9）將這一系列措施擴展到白俄羅斯；

（10）考慮提出經濟犯罪法案，該法案將對在英國籌集資金的俄羅斯人採取行動。

英國政府周一（21日)宣布的第一輪制裁措施，針對五家俄羅斯銀行和三名俄羅斯億萬富翁，他們的資產已經被凍結。

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責任編輯：李勝君