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【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】

Hot Talk 11:58 2022/02/28

分享：

香港疫情嚴峻導致市民對快速測試需求大增，紛搶購COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑傍身。實惠（Pricerite）與本地科創公司Savewo救世合作，由3月1日起會發售Savewo救世快速抗原測試劑，首批測試劑會以每盒18元發售，原價為68元。實惠最新指，今次將採用先登記，後取貨方式發售，周一（28日）中午12時起開放登記，每人限購1套20盒（即320元），先登記先得，售完即止。

預購連結【按此

實惠表示，網上登記網址將於2月28日Pricerite實惠Facebook專頁公布，成功預購人士最快於3月1日開始收到手機短訊確認，可自訂門市取貨，並根據手機短訊內指定日期到門市付款及取貨，只收取八達通或現金。

Savewo救世 COVID-19 新型冠狀病毒快速抗原測試劑獲歐盟CE1434及英國政府等多個認證，對無症狀感染及早期感染檢測有高敏準確，有效檢測新冠病毒毒株，包括Omicron及Delta變種病毒，15分鐘便可知道結果。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

 

相關文章：【檢測試劑】便利析推新「口含式」新冠抗原檢測劑　卓悅賣118元

 

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