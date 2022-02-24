【免費電視】通訊局批准奇妙電視新設電視頻道 須履行最新投資計劃

通訊事務管理局（通訊局）正式批准奇妙電視，除了使用固定網絡外，亦可使用頻譜作為其免費電視服務的新增傳送模式，在現有的兩條綜合頻道外。提供多一條新的電視節目頻道，預計今年11月底前就可以開台。

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通訊局就正式批准施加的條件如下：

1. 建議傳送安排生效後，奇妙電視所須遵守的節目規定（包括指定播放節目及字幕規定），須與現時適用於使用頻譜傳送服務的免費電視持牌機構的節目規定大致相同；

2. 建議傳送安排生效後，奇妙電視須履行最新的投資計劃，於2016年至2022年期間投資共13.10億元；

3. 奇妙電視會在獲得通訊局正式批准後9個月內（即2022年11月24日或之前），同時使用頻譜及固定網絡傳送1條新的電視節目頻道；

4. 奇妙電視的數碼地面電視服務會在獲得通訊局正式批准後3個月內（即2022年5月24日或之前）覆蓋香港75%的人口，以及在15個月內（即2023年5月24日或之前）覆蓋香港99%的人口。

奇妙電視表示歡迎通訊局的決定，並表示將安排現有77台香港開電視及76台英文頻道香港國際財經台，採用頻譜傳送；同時，亦將在今年11月24日或之前同時使用頻譜及固定網絡，傳送一條新的電視節目頻道，透過大氣電波提供更多節目選擇予住戶。

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責任編輯：嚴浩文