【開市9點半】阿里巴巴上季收入增速放緩　外圍曾插穿100港元

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【烏克蘭危機】拜登稱歐洲不願犧牲自己經濟 對俄新制裁未涉Swift及能源
阿里巴巴 （09988） 上季收入增長再放緩，按年僅增長10%，為2014年赴美上市以來最低增速；經調整淨利潤亦按年跌25%，隔晚外圍如換算港股，一度驚見跌穿100元，不過，隨着外圍股市反彈，阿里美股僅跌0.7%，較港股收市價高1.3%。阿里董事會主席張勇指，阿里未來的重點已經從用戶的增長，轉變為用戶的留存和ARPU值的增長。
不過，阿里巴巴雲收入增速只有20%，張勇解釋，金融和電信行業需求強勁，部分抵消互聯網行業客戶需求放緩的影響。要注意的是，這意味騰訊 （00700） 旗下騰訊雲也可能增長放緩，騰訊ADR隔晚跌穿420港元，較港低近2%。
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欄名 : 開市9點半