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【開市9點半】阿里巴巴上季收入增速放緩　外圍曾插穿100港元

股市 06:45 2022/02/25

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阿里巴巴 （09988） 上季收入增長再放緩，按年僅增長10%，為2014年赴美上市以來最低增速；經調整淨利潤亦按年跌25%，隔晚外圍如換算港股，一度驚見跌穿100元，不過，隨着外圍股市反彈，阿里美股僅跌0.7%，較港股收市價高1.3%。阿里董事會主席張勇指，阿里未來的重點已經從用戶的增長，轉變為用戶的留存和ARPU值的增長。

不過，阿里巴巴雲收入增速只有20%，張勇解釋，金融和電信行業需求強勁，部分抵消互聯網行業客戶需求放緩的影響。要注意的是，這意味騰訊 （00700） 旗下騰訊雲也可能增長放緩，騰訊ADR隔晚跌穿420港元，較港低近2%。

重點新聞

1.【阿里巴巴業績】阿里巴巴第三財季經調整淨利潤跌25%仍勝預期　收入增長再放緩

2.【阿里巴巴業績】張勇：阿里重點從用戶增長　轉向用戶留存及ARPU值

3.【俄烏衝突】高盛：烏克蘭危機風險溢價　較2014年及2018年兩次衝突更大

4.【俄烏衝突】瑞銀：中港銀行對俄國風險敞口偏低故影響有限　加息環境下反凸顯防守性

5.【港交所業績】歐冠昇：3月底交代港交所戰略　人手流失創近年高

6.【業績│電訊股】香港電訊去年純利跌9%、增派末期息至42.07分

7.【業績｜科網股】網易上季經調整純利錄66億人幣勝預期　遊戲收入升近3成

8.【業績│本港地產股】新地上半財年基礎溢利減少15%、息1.25元

9.【領展823】領展：推新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」

*中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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ADR 港股 張勇 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）

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