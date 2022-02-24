  • 13°C
香港時間 : 2022225日 (五) 00:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分

股樓投資 23:19 2022/02/24

分享：

香港電訊（06823）公布2021年度全年業績，受惠於固網寬頻的需求持續強勁，加上更多消費者及企業選用5G服務，以及穩健的手機銷售，帶動總收益增加，期內收入約339.61億元，按年增5%；純利48.08億元，按年跌9.3%；每股盈利63.49分；每單位派末期息42.07分，按年增2.7%，全年總分派為72.77分，按年增2.4%。

【電盈業績】 電訊盈科去年核心EBITDA增6% MIRROR效應 免費電視業務首度扭虧【見下頁】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

公司解釋去年純利跌主要是缺少2020年錄得的一次性其他增益，以及因整合Now TV業務及重新指配流動通訊頻譜後，令折舊和攤銷費用有所增加。另去年EBITDA （除息、稅、折舊及攤銷前盈利）總計增加2%至127.33億元，若調整2020 年「保就業」計劃的影響，則上升5%。經調整資金流增加2.4%至55.13億元。

ViuTV打造特色節目 魯庭暉：製作團隊應記一功【見下頁】

【iM人物專訪】 MIRROR 5G Plan掀城中熱話【見下頁】

另一方面，同樣受惠於MIRROR效應，香港電訊去年11月推出的數碼企劃「csl. 5G x MIRROR」，大受歡迎，截至去年底，5G客戶基礎為68萬，今年1月更進一步上升至75.6萬名，佔後付客戶基礎23%。截至去年底，後付客戶的ARPU上升2%至187元，主要由於5G服務計劃月費提升所致 。

MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡【見下頁】

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

香港電訊指，客戶新訂及轉用5G計劃有效帶動ARPU 增長，以及客戶基礎持續擴大，由於香港嚴格的旅遊狀況，令漫遊服務表現持續疲弱，抵銷了部分本地收益的增長，以致流動通訊服務收益上升1%。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

    點擊圖片放大
    +17
    +16

年內電訊服務總收益218.12 億元，按年跌2%；電訊服務 EBITDA 約84.68 億元按年升1%。流動通訊業務收益117.48 億元，按年升13%；流動通訊業務EBITDA約47.80億元，按年增1%；收費電視業務收益約24.56億及EBITDA約4.81億元。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
Mirror 香港電訊－SS（06823） 港股

上一篇文章

【免費電視】通訊局批准奇妙電視新設電視頻道 須履行最新投資計劃

下一篇文章

領展新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」展開 針對性支援措施如減租、分期繳納租金等 推多項推廣宣傳為商戶爭取生意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款