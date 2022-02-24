【香港電訊】MIRROR Plan推升今年1月5G客突破75.6萬 香港電訊去年純利跌9% 末期息增至42.07分

香港電訊（06823）公布2021年度全年業績，受惠於固網寬頻的需求持續強勁，加上更多消費者及企業選用5G服務，以及穩健的手機銷售，帶動總收益增加，期內收入約339.61億元，按年增5%；純利48.08億元，按年跌9.3%；每股盈利63.49分；每單位派末期息42.07分，按年增2.7%，全年總分派為72.77分，按年增2.4%。

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公司解釋去年純利跌主要是缺少2020年錄得的一次性其他增益，以及因整合Now TV業務及重新指配流動通訊頻譜後，令折舊和攤銷費用有所增加。另去年EBITDA （除息、稅、折舊及攤銷前盈利）總計增加2%至127.33億元，若調整2020 年「保就業」計劃的影響，則上升5%。經調整資金流增加2.4%至55.13億元。

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另一方面，同樣受惠於MIRROR效應，香港電訊去年11月推出的數碼企劃「csl. 5G x MIRROR」，大受歡迎，截至去年底，5G客戶基礎為68萬，今年1月更進一步上升至75.6萬名，佔後付客戶基礎23%。截至去年底，後付客戶的ARPU上升2%至187元，主要由於5G服務計劃月費提升所致 。

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香港電訊指，客戶新訂及轉用5G計劃有效帶動ARPU 增長，以及客戶基礎持續擴大，由於香港嚴格的旅遊狀況，令漫遊服務表現持續疲弱，抵銷了部分本地收益的增長，以致流動通訊服務收益上升1%。

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年內電訊服務總收益218.12 億元，按年跌2%；電訊服務 EBITDA 約84.68 億元按年升1%。流動通訊業務收益117.48 億元，按年升13%；流動通訊業務EBITDA約47.80億元，按年增1%；收費電視業務收益約24.56億及EBITDA約4.81億元。

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記者：張以正