【Mosaic慢慢砌@iM網欄】眼花瞭亂琳琅滿目 台北手作購物行

不少國家徹底要躺平了，讓你不戴口罩不用檢測不打疫苗到處旅遊，你敢嗎？我不敢！更何況香港才開始越演越烈，只好繼續自我隔離，居家工作。於是，又來望梅止渴，精神漫遊。

在馬賽克的推廣與普及，台北是一個非常值得欣賞的地方，以前經常飛台北，不是出差就是看展覽，每次都會把握時間購物。我的所謂購物並非手袋服裝飾物，而是大部份與手作有關，台北的手作真的非常普及繁榮兼帶領潮流，不少手作風刮來香港之前都是先在台北登陸。

一般到台北我必然不會錯過的是愛書人熱門之地重慶南路，整條街都是書店，萬書叢中肯定是直奔手作書專櫃！台北的手作書簡直是眼花瞭亂琳琅滿目，大部分是當地出版，無論刺繡、蝶古巴特、軟陶、純銀黏土、手製禮物盒、折紙等，應有盡有。當然也包括有關馬賽克的書籍，印象中，我的大部份馬賽克手作書都來自台北，這些書大部印刷精美，色彩繽紛，講解清晰，適合初學者入門，缺點是質量太好，非常重。如果願意花多點時間或腳骨力，不要放過一些樓上書店，有些專售外文的手作書店，外國的書往往枕頭那麼厚，看你怕不怕揹到肩周炎了。

其實不一定要去重慶南路，台北車站有好多靈活的攤檔，竟然也有很多手作書賣；在台大附近的横街，不少二手書店，有耐性的都會淘到寶貝，例如在茉莉二手書店，我竟然買到馬賽克書，實在太驚喜；甚至普通街道的地庫，也會不其而遇閑逸優雅的書店，例如有一間亞典藝術書店，就是在不起眼的地庫內，找到一些外國的設計参考書，雖然比較貴，真的如獲至寶。

以前行重慶南路，直至累到無力為繼，才會望着前面一間間書店輕嘆而去，但對上一次卻發覺書店少了，市面也蕭條了，走不一會已逛完了，希望下次去的時候又重現熱鬧。

愛書人去重慶南路，愛手作的我還要去逛重慶北路。在重慶北路、延平北路、長安西路一帶，稱為後火車站（台北車站），是手作愛好者的天堂，和我們深水埗汝州街有點相似，專門出售手作材料，小零件、羊毛氈、鈕扣、繡花、塑料、材料包、拼布、串珠、中國結、皮革、紙膠帶等，有些綜合性，有些專門店，幾條街逛極也未完，肯定買到不捨得「扯」！

攝影：洪捷

作者 _ 洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（ AIMC ）會員， 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

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