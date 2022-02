【Mosaic慢慢砌@iM網欄】眼花瞭亂琳琅滿目 台北手作購物行

不少國家徹底要躺平了,讓你不戴口罩不用檢測不打疫苗到處旅遊,你敢嗎?我不敢!更何況香港才開始越演越烈,只好繼續自我隔離,居家工作。於是,又來望梅止渴,精神漫遊。

在馬賽克的推廣與普及,台北是一個非常值得欣賞的地方,以前經常飛台北,不是出差就是看展覽,每次都會把握時間購物。我的所謂購物並非手袋服裝飾物,而是大部份與手作有關,台北的手作真的非常普及繁榮兼帶領潮流,不少手作風刮來香港之前都是先在台北登陸。

一般到台北我必然不會錯過的是愛書人熱門之地重慶南路,整條街都是書店,萬書叢中肯定是直奔手作書專櫃!台北的手作書簡直是眼花瞭亂琳琅滿目,大部分是當地出版,無論刺繡、蝶古巴特、軟陶、純銀黏土、手製禮物盒、折紙等,應有盡有。當然也包括有關馬賽克的書籍,印象中,我的大部份馬賽克手作書都來自台北,這些書大部印刷精美,色彩繽紛,講解清晰,適合初學者入門,缺點是質量太好,非常重。如果願意花多點時間或腳骨力,不要放過一些樓上書店,有些專售外文的手作書店,外國的書往往枕頭那麼厚,看你怕不怕揹到肩周炎了。

其實不一定要去重慶南路,台北車站有好多靈活的攤檔,竟然也有很多手作書賣;在台大附近的横街,不少二手書店,有耐性的都會淘到寶貝,例如在茉莉二手書店,我竟然買到馬賽克書,實在太驚喜;甚至普通街道的地庫,也會不其而遇閑逸優雅的書店,例如有一間亞典藝術書店,就是在不起眼的地庫內,找到一些外國的設計参考書,雖然比較貴,真的如獲至寶。

以前行重慶南路,直至累到無力為繼,才會望着前面一間間書店輕嘆而去,但對上一次卻發覺書店少了,市面也蕭條了,走不一會已逛完了,希望下次去的時候又重現熱鬧。

愛書人去重慶南路,愛手作的我還要去逛重慶北路。在重慶北路、延平北路、長安西路一帶,稱為後火車站(台北車站),是手作愛好者的天堂,和我們深水埗汝州街有點相似,專門出售手作材料,小零件、羊毛氈、鈕扣、繡花、塑料、材料包、拼布、串珠、中國結、皮革、紙膠帶等,有些綜合性,有些專門店,幾條街逛極也未完,肯定買到不捨得「扯」!

攝影:洪捷

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

