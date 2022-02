【一起酒過的日子@iM網欄】終極身份象徵：自家香檳

身邊不乏喜歡法國名牌愛馬仕的朋友,當中有男有女。

女的當然是喜歡它的包包。老實說「喜歡」這兩個字不能 justify 女士們對愛馬仕的那份愛、那份景仰。

手持一個Lindy代表著你有點品味,手持一個Kelly代表著你有啲「飛匙」。

而手持一個Birkin就代表你有頭有臉有品味。

所以這個牌子絕對是一個 cult,而且following 只會愈來愈大。

對它的追求,大部分女士都是無止境的,所以要用上景仰,或者是渴求才對。

你可能會話:喂,女士對愛馬仕嘅愛我明白,但係點解男士會喜歡呢?

Well,正所謂 If you can’t beat them, join them。

當大家身邊嘅女士都對愛馬仕愛不釋手,聰明嘅男士都一定會識得執生。

唔係叫你買袋。

朋友J:之前睇住我老婆係咁課金俾愛馬仕度,我兩年前決定要 hedge 下,買啲Hermes 嘅股票。呢隻好呀,兩年升70%。而家聽見老婆同佢啲朋友愈買,我就愈開心。

同樣道理在香檳上也可以看到。

名人喜歡香檳象徵着的那份生活態度,又豪、又有品味、開P又要飲、得閒仲可以浪費一下。

但與其買別人的香檳,很多名人都會投資,甚至打造自己的香檳品牌。

當中包括Brat Pitt和音樂人Jay Z。最近連 Leonardo DiCaprio 都加入呢個行列。釀自己的香檳酒,開自己的開檳酒,俾狗仔隊影到嘅話就順便 promote 自己嘅香檳酒。

最緊要攞出街,俾人見到就有頭有臉有品味嘛。

好唔好飲一回事,自己出一隻香檳喎,個個做到㗎?好似Hermès 包包咁,唔係你想買地買酒莊就有人賣俾你。

但係,你可以買出產 Krug 同 Dom Perignon 嘅 LVMH股票。見到你哋開酒,你會一樣開心。

作者_張天遠簡介: 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒,轉轉折折間開始深入研究農戶香檳(Grower Champagne),並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

