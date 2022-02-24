領展新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」展開 針對性支援措施如減租、分期繳納租金等 推多項推廣宣傳為商戶爭取生意

疫情下各行各業受影響，企業經營百上加斤，隨著「疫苗通行證」於周四（24日）起全面實施，進入商場、百貨公司、超級市場、食肆等一系列場所時需要掃描，對商場人流或有一定影響。本港民生商場大業主領展房地產投資信託基金（00823）的管理人領展資產管理有限公司，早於本月初已開展了1.2億元的「商戶同舟計劃」。領展周四（24日）宣布，集團正評估疫情的最新發展，籌謀進一步增加對旗下香港商場租戶的支援，以紓緩其經營壓力。

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領展表現，自農曆新年以來，領展已為因應政府的防疫措施而須停業的特定行業租戶減租，例如食肆、美容院、髮型屋等。領展的租務團隊亦一直與其他受疫情影響行業的租戶保持緊密聯繫，收集他們自去年12月以來的經營情況數據，對有需要的租戶作出援助。

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有別於劃一安排，領展提供的減租及其他針對性支援措施，是按每個租戶具體受疫情影響的程度而定，以求資源用得其所。在減租以外，領展提供的針對性支援措施包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、租約重組、及提供免租期等。

與「商戶同舟計劃」並行，領展同時加強推廣宣傳，為商戶爭取生意，包括：（1）每日下午5時後於領展旗下68個指定商場食肆購買外賣自取，可享1小時免費泊車優惠（不設最低消費）；（2）晚上6時後於領展39個指定商場食肆購買外賣自取淨消費滿100元或以上，可換領穀類早餐。

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領展董事會主席聶雅倫表示：「領展一直扎根香港，眼下第五波疫情正帶來前所未有的挑戰，我們會堅守承諾，與持份者攜手共渡時艱。響應政府團結抗疫的號召，我們一直在調撥資源，以確保旗下商戶獲得支援，並同時滿足市民日常生活所需。」

領展行政總裁王國龍表示：「鑑於疫情近期急轉直下，我們正加緊評估政府剛於本周公布的最新防疫措施對不同行業的影響，並會同時修訂早於2月初已開展的『商戶同舟計劃』，冀增加支援受影響的租戶。我們將繼續秉持『商業互融』的理念，連繫租戶，致力保持社區的活力與健康發展。」

自疫情以來，領展已加強旗下零售物業的清潔及消毒，以保障商戶、顧客及員工的安全。另外，領展已投入更多資源和額外人手，確保今天起生效的「疫苗通行證」安排在旗下商場及鮮活街市順利實施。為感謝商戶的支持，領展聯同其街市整體承租商，向旗下52個鮮活街市的商戶免費提供2019冠狀病毒病抗原快速測試套裝。

領展曾於 2020 年 2 月首度宣布成立8,000萬元「商戶同舟計劃」，同年兩度擴大金額至6億元。

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記者：陳詠妍



