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【的士保險】泰加獲主席吳宇旗下公司授出最高7.5億美元融資　擬用於收購海外保險公司

股市 21:51 2022/02/24

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泰加保險獲主席旗下公司授出最高7.5億美元融資　擬用於收購海外保險公司

曾是的士保險龍頭的泰加保險（06161）被保監局接管兼停牌後仍有動作，公司發公告宣佈主席、大股東兼執行董事吳宇全資擁有的公司Smart Neo，同意授出最高7.5億美元的循環融資予泰加，為期12個月。

泰加指，有關貸款無抵押、免息及須按要求償還。從該額度中提取的資金須用於收購全球被認可的保險公司或其項目，尤其是亞洲地區、歐洲地區及北美地區的保險公司或其項目，又或用於向集團全資子公司泰加保險有限公司提供財務融通。

泰加稱已就有關融資協議及擬收購事項通知保監局，以遵守向保監局作出之承諾，而且設60天通知期。除非該公司收到保監局同意縮短通知期，否則將不會早於致保監局之通知日期後的60天提取融資。

泰加又指，儘管集團已訴諸法律行動以挑戰保監局該指示，但董事會認為集團仍須繼續專注於尋求合適的市場機會及新增長動力。公司又指責保監局個別現任管理層造成嚴苛監管環境，令集團無法如以往一樣只服務香港巿場，未來將投放更多資源在全球佈局以開拓海外市場。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜
 

 

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