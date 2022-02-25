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【ET開市直擊】俄烏開戰來真的？ 資金避險散戶怎自保 阿里巴巴績後部署即睇（附time code）

股市 08:55 2022/02/25

分享：

俄羅斯開戰攻烏克蘭首都基輔，市場盯緊俄烏局勢發展。另外，阿里巴巴 （09988） 公布業績，第三季盈利按年跌25%，雖勝預期但阿里巴巴夜期先升插逾7%，跌穿100港元關，阿里績後如何部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。

Time code
00：37 - 港股今日焦點速覽　
02：21 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：13 - 亞太股市早段市況速報
04：21 - 美股先升後跌   市場已消化俄烏局勢？
07：02 - 俄烏實力懸殊   開打機會微
07：58 - 預計美國聯儲局加息不受俄烏局勢影響    3月首次加息力度大
10：11 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）702美元買入可繼續坐？
13：17 - 港股上日市況速覽+北水盤路
14：31 - 恒指下行水平仍多？  俄烏實際對港股影響有不大？
16：14 - 短綫留意23500點可否守住？   22700點是關鍵位
16：54 - 港股可開始考慮撈貨
17：19 - 觀眾問股：第三次世界大戰機會有幾大？
18：47 - 阿里巴巴 （09988） 業績解讀    對短期股價影響多大？
21：31 - 留意阿里巴巴 （09988） 活躍用戶已飽和    有機會估值減
23：02 - 阿里巴巴 （09988） 現水平估值合理    或下試至100元有支持  
23：49 - 港股開市初段市況速報
23：58 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 可短炒？
25：07 - 阿里巴巴 （09988） 現反覆下行格局    炒短綫轉身要夠快
26：01 - Mirror概念股業績解讀    Mirror效應下香港電訊 （06823） vs 電訊盈科 （00008） 揀邊隻？
30：13 - 觀眾問股：港交所 （00883） 431元買入甚麼價位有支持？會試320元？
32：36 - 港股開市初段市況速報  
34：17 - ET個股推介：招金 （01818）
37：38 - 觀眾問股：山東黃金 （01787） 再大升機會難？15元買入點睇？
39：55 - 觀眾問股：中海油 （00883） 有機會加注？
41：58 - 觀眾問股：商湯 （00020） 短期企穩？7元買入怎部署？
44：56 - 觀眾問股：金蝶 （00268） 未有貨可留意？
46：38 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 短炒穿55元要走嗎？未有貨中長綫策略如何？
48：41 - 觀眾問股：公用股可追捧？
51：08 - 觀眾問股：Airbnb（ABNB.US）今年前景點睇？現價值得吸納嗎？
52：34 - 觀眾問股：資源股點揀？紫金礦業 （02899） vs 江西銅 （00358） vs 中國鋁業 （02600）
54：17 - 觀眾問股：中石化冠德 （00934） 是受惠股？俄烏開戰天然氣供應緊張
55：07 - 中國燃氣 （00384） 走勢分析   天然氣板塊不值搏？
55：55 - 觀眾問股：每日必睇的資訊是什麼？如何篩選一些你認為優質的股票再跟進？
57：30 - 港股開市初段市況速報
57：50 - 財經日誌提提你+新股速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
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*重溫上日《ET開市直擊》， 黃耀宗（Andy）為你評市論股*

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*【按此重溫-附time code】

欄名 : ET開市直擊

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